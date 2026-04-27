Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 27 April 2026 | 19.10 WIB

3 Zodiak yang Harus Berani Hengkang dari Toxic Relationship, agar Bisa Bertemu dengan Jodoh Sejatinya

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Tiga zodiak ini tampak sangat berat untuk memutuskan kekasihnya.

Mereka sangat  berat melepas kenangan bersama pacar, padahal hubungan mereka sudah benar-benar toxic dan tidak bisa diselamatkan.

Ketiga zodiak ini perlu tahu, bahwa setelah berpisah anda bisa mulai mencari sosok pengganti yang lebih baik.

Mereka yang mampu memberi anda banyak kebahagiaan dan bukannya stres. Mengutip informasi dari laman collective.world tiga zodiak berikut perlu putus dengan pacarnya saat ini, untuk menemukan jodoh sejati. 

Cancer adalah pihak yang memilih bertahan dan mencoba memperbaiki segalanya. Namun, anda selalu menjadi pihak yang paling sering ditinggalkan. Setelah anda mengucapkan selamat tinggal pada seseorang yang memang tidak ditakdirkan untuk anda, maka anda telah membuka peluang untuk bertemu dengan belahan jiwa yang sebenarnya. 

Libra lebih fokus pada niat daripada hasil nyata. Namun, jika seseorang sudah berulang kali mencoba menjadi pasangan yang pantas untuk anda, tapi tetap tidak mampu memenuhi harapan,anda berhak untuk melepaskannya. Anda perlu menyingkirkan rasa takut akan konfrontasi dan rasa bersalah karena sudah memutuskan orang lain. 

Capricorn sulit meninggalkan orang-orang yang sudah memiliki sejarah panjang bersama anda. Namun, anda perlu bertanya pada diri sendiri, apakah mereka masih kayak untuk anda hari ini. Fokuslah pada kenyataan, dan jangan ragu membuat keputusan yang mampu membawa anda pada tempat yang seharusnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
