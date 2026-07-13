Mengapa Semakin Banyak Orang Menolak Budaya Kerja Keras dan Kembali ke Rutinitas Harian yang Lebih Santai?

seseorang yang menolak budaya kerja keras. (Magnific)

JawaPos.com - Selama beberapa dekade, budaya kerja keras atau hustle culture dianggap sebagai simbol kesuksesan. Bangun sebelum matahari terbit, bekerja hingga larut malam, selalu produktif, dan menganggap waktu istirahat sebagai kemewahan menjadi standar yang dipuji di media sosial maupun lingkungan kerja. Banyak orang percaya bahwa semakin sibuk seseorang, semakin sukses pula hidupnya.



Dilansir dari Hack Spirit pada Senin (13/7), dalam beberapa tahun terakhir, arah pandangan masyarakat mulai berubah. Semakin banyak orang mempertanyakan apakah bekerja tanpa henti benar-benar membawa kebahagiaan. Mereka mulai memilih hidup yang lebih sederhana, ritme kerja yang lebih manusiawi, serta rutinitas harian yang memberi ruang untuk menikmati hidup.



Fenomena ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan perubahan cara pandang terhadap makna sukses, kesehatan mental, dan kualitas hidup.



Lahirnya Budaya Kerja Keras



Budaya kerja keras muncul dari keyakinan bahwa kesuksesan hanya bisa diraih melalui pengorbanan besar. Banyak tokoh bisnis, motivator, hingga influencer membagikan kisah tentang tidur hanya beberapa jam sehari, bekerja tujuh hari seminggu, dan terus mengejar target tanpa mengenal lelah.



Media sosial kemudian memperkuat narasi tersebut. Foto meja kerja yang penuh laptop, jadwal rapat yang padat, hingga unggahan "masih bekerja pukul 2 pagi" sering kali dianggap sebagai simbol dedikasi dan prestasi.



Tanpa disadari, produktivitas berubah menjadi ukuran nilai seseorang. Orang yang sibuk dianggap lebih penting dibandingkan mereka yang memiliki waktu luang.



Pandemi Mengubah Cara Pandang



Pandemi COVID-19 menjadi titik balik yang besar. Ketika jutaan orang bekerja dari rumah, banyak yang mulai menyadari bahwa hidup ternyata tidak hanya soal pekerjaan.



Orang-orang memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga, menikmati hobi, memasak sendiri, berkebun, atau sekadar berjalan santai di sekitar rumah. Di sisi lain, banyak pekerja juga mengalami kelelahan mental akibat batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang semakin kabur.



Pengalaman tersebut membuat banyak orang bertanya:



"Apakah saya benar-benar ingin kembali pada ritme hidup yang menghabiskan hampir seluruh waktu hanya untuk bekerja?"



Pertanyaan itu terus bergema hingga sekarang.



Burnout Menjadi Masalah Nyata



Salah satu alasan utama mengapa budaya kerja keras mulai ditinggalkan adalah meningkatnya kasus burnout.



Burnout bukan sekadar rasa lelah biasa. Kondisi ini ditandai dengan kelelahan emosional, kehilangan motivasi, sulit berkonsentrasi, hingga menurunnya rasa percaya diri terhadap pekerjaan.



Ketika seseorang terus-menerus dipaksa produktif tanpa waktu pemulihan yang cukup, tubuh dan pikiran akan memberikan sinyal untuk berhenti.



Banyak pekerja akhirnya menyadari bahwa kesehatan mental memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada pencapaian karier semata.



Definisi Sukses Mulai Berubah



Dulu, sukses sering diukur dari jabatan tinggi, rumah besar, kendaraan mewah, atau jumlah uang yang dimiliki.



Kini, definisi sukses menjadi lebih beragam.



Bagi sebagian orang, sukses berarti memiliki waktu makan malam bersama keluarga setiap hari.



Bagi yang lain, sukses berarti mampu bekerja tanpa stres berlebihan, memiliki akhir pekan yang benar-benar bebas, atau dapat menikmati secangkir kopi tanpa harus memikirkan notifikasi pekerjaan.



Perubahan definisi ini membuat banyak orang tidak lagi merasa harus mengejar karier dengan mengorbankan seluruh aspek kehidupan.



Munculnya Konsep Work-Life Balance



Kesadaran mengenai pentingnya keseimbangan hidup semakin meningkat.



Work-life balance bukan berarti seseorang menjadi malas atau menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, konsep ini mengajarkan bahwa pekerjaan hanyalah salah satu bagian dari kehidupan.



Manusia juga membutuhkan waktu untuk:



Beristirahat.

Bersosialisasi.

Berolahraga.

Menjalankan hobi.

Mengembangkan diri.

Menikmati waktu bersama keluarga.



Dengan keseimbangan yang baik, produktivitas justru dapat meningkat karena tubuh dan pikiran memiliki kesempatan untuk pulih.



Generasi Muda Memiliki Prioritas Berbeda



Generasi muda, khususnya Generasi Z dan sebagian Milenial, cenderung memiliki pandangan yang berbeda mengenai pekerjaan.



Mereka tidak hanya mempertimbangkan besarnya gaji, tetapi juga memperhatikan budaya perusahaan, fleksibilitas kerja, kesempatan berkembang, hingga kesehatan mental.



Banyak dari mereka lebih memilih pekerjaan dengan jam kerja yang wajar dibandingkan gaji tinggi tetapi penuh tekanan.



Fenomena ini sering dianggap sebagai perubahan nilai, bukan penurunan etos kerja.



Media Sosial Tidak Lagi Selalu Memamerkan Kesibukan



Jika beberapa tahun lalu media sosial dipenuhi konten tentang bekerja tanpa henti, kini tren yang muncul justru berbeda.



Video tentang kehidupan sederhana, berkebun, memasak di rumah, membaca buku, berjalan pagi, hingga menikmati alam memperoleh jutaan penonton.



Konten bertema "slow living" menjadi semakin populer karena memberikan gambaran bahwa hidup tidak harus selalu terburu-buru.



Banyak orang mulai merindukan rutinitas yang lebih tenang dibandingkan kehidupan yang penuh tekanan.



Slow Living Menjadi Gaya Hidup



Slow living bukan berarti hidup tanpa tujuan.



Gaya hidup ini mengajak seseorang untuk menjalani aktivitas secara lebih sadar, menikmati proses, serta mengurangi tekanan yang sebenarnya tidak diperlukan.



Contohnya adalah:



Menikmati sarapan tanpa membuka email pekerjaan.

Berjalan kaki daripada selalu menggunakan kendaraan.

Membaca buku sebelum tidur.

Membatasi penggunaan media sosial.

Menghabiskan waktu bersama keluarga tanpa gangguan gawai.



Perubahan kecil tersebut terbukti membantu banyak orang merasa lebih bahagia.



Produktivitas Tidak Selalu Berarti Bekerja Lebih Lama



Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa bekerja lebih lama tidak selalu menghasilkan pekerjaan yang lebih baik.



Ketika seseorang terlalu lelah, kemampuan mengambil keputusan menurun, kreativitas berkurang, dan risiko melakukan kesalahan meningkat.



Sebaliknya, waktu istirahat yang cukup dapat meningkatkan fokus, kualitas berpikir, dan efisiensi kerja.



Karena itu, semakin banyak perusahaan mulai menerapkan jam kerja yang lebih fleksibel serta menilai hasil kerja dibandingkan lamanya waktu bekerja.



Kehidupan yang Lebih Sederhana Menjadi Pilihan



Biaya hidup yang terus meningkat juga membuat sebagian orang mengevaluasi kembali gaya hidup mereka.



Daripada terus bekerja keras demi memenuhi gaya hidup yang mahal, sebagian memilih mengurangi pengeluaran dan hidup lebih sederhana.



Mereka lebih memilih rumah yang cukup nyaman daripada sangat mewah, kendaraan sesuai kebutuhan, atau liburan yang sederhana tetapi bermakna.



Dengan kebutuhan finansial yang lebih terkendali, tekanan untuk terus bekerja tanpa henti juga ikut berkurang.



Teknologi Membantu, tetapi Juga Membebani



Kemajuan teknologi memang membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Namun, teknologi juga membuat seseorang dapat dihubungi kapan saja.



Pesan pekerjaan pada malam hari, rapat daring di luar jam kantor, hingga notifikasi tanpa henti membuat banyak orang merasa tidak pernah benar-benar selesai bekerja.



Karena itulah, semakin banyak pekerja yang mulai menetapkan batasan, seperti mematikan notifikasi setelah jam kerja atau tidak membuka email saat libur.



Batasan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan mental.



Kembali Menikmati Rutinitas Sehari-hari



Rutinitas sederhana yang dahulu dianggap biasa kini justru menjadi sumber kebahagiaan.



Bangun pagi tanpa terburu-buru, menikmati secangkir teh atau kopi, berjalan di taman, membaca buku, memasak makanan sendiri, atau bercengkerama bersama keluarga memberikan rasa tenang yang sulit digantikan oleh pencapaian materi.



Banyak orang menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari pencapaian besar, tetapi juga dari momen-momen kecil yang sering terlewat ketika hidup terlalu sibuk.



Menolak Hustle Bukan Berarti Malas



Perlu dipahami bahwa menolak budaya kerja keras bukan berarti seseorang kehilangan ambisi.



Sebaliknya, banyak orang tetap bekerja dengan serius, mengejar karier, dan membangun bisnis. Bedanya, mereka ingin melakukannya dengan cara yang lebih sehat dan berkelanjutan.



Mereka tidak lagi percaya bahwa kelelahan adalah simbol keberhasilan.



Produktivitas tetap penting, tetapi tidak boleh mengorbankan kesehatan fisik, hubungan sosial, maupun kebahagiaan pribadi.



Penutup



Perubahan cara pandang terhadap budaya kerja keras menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya keseimbangan hidup. Kesuksesan tidak lagi hanya diukur dari banyaknya jam kerja atau besarnya penghasilan, tetapi juga dari kemampuan menikmati hidup, menjaga kesehatan, dan memiliki waktu untuk orang-orang yang dicintai.



