Si Paling Emosional hingga Si Paling Santai, Ini 12 Karakter Zodiak

JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengelola emosi. Ada yang mudah tersulut ketika menghadapi situasi tertentu, sementara sebagian lainnya mampu tetap tenang dan berpikir panjang sebelum bereaksi.

Dalam astrologi, karakter emosional seseorang sering dikaitkan dengan zodiak yang dimilikinya. Beberapa zodiak disebut memiliki sifat lebih berani dalam menunjukkan perasaan, sedangkan lainnya dikenal lebih mampu menahan diri dan menjaga ketenangan.

Mulai dari pribadi yang cepat bereaksi hingga sosok yang dikenal sangat sabar, astrologi mencoba menggambarkan perbedaan karakter tersebut melalui urutan zodiak berdasarkan kecenderungan emosinya.

Meski sifat seseorang tentu dipengaruhi banyak faktor dan tidak hanya ditentukan oleh zodiak, daftar ini dapat menjadi hiburan sekaligus bahan untuk mengenali karakter diri maupun orang di sekitar.

Mengutip English Jagran, berikut urutan 12 zodiak berdasarkan kecenderungan mudah marah hingga dikenal paling penyabar. Di posisi manakah zodiak Anda?

1. Scorpio

Scorpio berada di urutan teratas, dikenal karena gairah dan emosi kuat. Emosi mereka bisa meledak-ledak, dengan kecenderungan menyimpan dendam.

Sifat pemarah mereka berasal dari emosi yang mendalam dan rasa kesetiaan yang kuat.

2. Aries