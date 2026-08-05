Tak Sekadar Kecanduan, Orang yang Sering Memegang HP Ternyata Punya 7 Sifat Ini

ilustrasi orang yang bermain handphone. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Di era digital, ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tak sedikit orang yang hampir selalu memegang handphone, baik saat makan, mengobrol, menunggu antrean, bahkan ketika sedang berjalan.
Kebiasaan ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga dapat mencerminkan karakter atau kecenderungan kepribadian tertentu. Cara seseorang memanfaatkan ponsel sering kali menggambarkan kebutuhan emosional, pola pikir, hingga gaya berinteraksi dengan lingkungan.
Dirangkum dari YourTango, berikut tujuh ciri kepribadian yang umum dimiliki oleh orang yang sulit melepaskan pandangan dari layar handphone.
Orang yang sering membuka ponsel umumnya memiliki rasa penasaran yang besar terhadap berbagai hal. Mereka ingin selalu mengetahui informasi terbaru, mulai dari berita, tren, hingga aktivitas orang-orang di sekitarnya.
Bagi mereka, handphone menjadi sarana utama untuk terus belajar, mencari informasi, dan mengikuti perkembangan yang terjadi setiap saat.
Sebagian orang merasa tidak nyaman ketika tidak melakukan apa pun. Saat menghadapi waktu luang atau menunggu sesuatu, mereka cenderung langsung mengambil ponsel untuk mengusir kebosanan.
Aktivitas sederhana seperti menggulir media sosial, membaca artikel, atau menonton video menjadi cara cepat untuk mengisi jeda yang terasa membosankan.
Meski tidak selalu aktif berbicara secara langsung, mereka tetap memiliki kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain.
Melalui aplikasi pesan instan atau media sosial, mereka menjaga komunikasi, mengikuti kabar terbaru, dan merasa tetap menjadi bagian dari lingkungan sosialnya.
Banyak orang memanfaatkan ponsel untuk mengecek agenda, cuaca, berita, hingga berbagai pengingat penting. Kebiasaan ini memberikan rasa siap dan membantu mereka merasa lebih terorganisir dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
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