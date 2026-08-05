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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 6 Agustus 2026 | 02.03 WIB

Menurut Psikologi, 7 Ciri Kepribadian Orang yang Suka Nonton Film Sejarah

ciri kepribadian orang yang suka menonton film sejarah menurut Psikologi. (Freepik/ freepik) - Image

ciri kepribadian orang yang suka menonton film sejarah menurut Psikologi. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Psikologi menilai bahwa pilihan tontonan seperti film sejarah dapat mencerminkan banyak aspek kepribadian yang unik dan mendalam.

Dalam psikologi, orang yang gemar menonton film sejarah sering kali memiliki kepribadian yang terstruktur, reflektif, dan haus wawasan.

Kecenderungan memilih film sejarah menurut psikologi menunjukkan ketertarikan pada narasi besar, perjalanan waktu, dan makna hidup.

Psikologi juga menyebut bahwa penonton film sejarah biasanya memiliki kepribadian analitis serta rasa hormat terhadap peristiwa masa lalu.

Dilansir dari geediting.com, bahwa ada tujuh ciri kepribadian orang yang suka menonton film sejarah menurut Psikologi.

1. Pencinta nostalgia

Orang yang menyukai film berlatar masa lalu memiliki kecenderungan kuat terhadap nostalgia.

Mereka menemukan kenyamanan dalam mengenang dan merasakan era yang bahkan tidak pernah mereka alami secara langsung.

Daya tarik ini bukan sekadar apresiasi terhadap sejarah, melainkan koneksi emosional yang mendalam dengan narasi masa lampau.

Film-film periode mampu membangkitkan perasaan hangat dan familiar meskipun latar ceritanya asing bagi penonton modern.

Editor: Hanny Suwindari
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