Lebih dari Sekadar Pintar, Ini 7 Ciri Pribadi dengan Kualitas Diri Tinggi

Ilustrasi Orang Berkualitas Tinggi
JawaPos.com - Menjadi pribadi berkualitas tinggi bukan hanya tentang pencapaian, kecerdasan, atau status sosial. Kualitas seseorang juga terlihat dari cara berpikir, bagaimana memperlakukan orang lain, serta kemampuan menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan.
Menurut psikologi, terdapat sejumlah karakter yang sering dikaitkan dengan individu yang memiliki kepribadian matang dan sehat secara emosional. Sifat-sifat ini membantu seseorang membangun hubungan yang lebih baik, mengambil keputusan dengan bijak, serta menghadapi tantangan dengan lebih kuat.
Mengutip Geediting, berikut tujuh tanda seseorang memiliki kepribadian berkualitas tinggi.
1. Menjadi Diri Sendiri (Autentik)
Salah satu ciri utama pribadi berkualitas adalah mampu tampil apa adanya tanpa terus-menerus berusaha memenuhi ekspektasi orang lain.
Orang yang autentik memahami kelebihan dan kekurangannya sendiri. Mereka tidak takut menyampaikan pendapat, mengakui kesalahan, serta tetap menjadi diri sendiri tanpa perlu berpura-pura demi mendapatkan penerimaan.
2. Memiliki Empati Tinggi
Empati bukan hanya sekadar merasa kasihan terhadap orang lain, tetapi kemampuan memahami perasaan, sudut pandang, dan pengalaman seseorang.
Individu yang memiliki empati mampu menempatkan diri dalam posisi orang lain serta memberikan respons yang penuh perhatian. Dalam psikologi, empati menjadi salah satu bagian penting dari kecerdasan emosional yang membantu membangun hubungan sehat.
3. Mampu Bangkit dari Kesulitan
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