Tak Hanya Soal Uang, Ini 8 Mentalitas yang Membentuk Kesuksesan Finansial

prinsip yang dipegang oleh orang kaya diam-diam kata Psikologi./Freepik.
JawaPos.com - Kesuksesan finansial tidak selalu ditentukan oleh besarnya pendapatan seseorang. Dalam banyak kasus, cara berpikir, kebiasaan, dan prinsip hidup justru memiliki peran besar dalam membentuk kondisi keuangan seseorang.
Menurut psikologi, orang yang berhasil membangun kekayaan biasanya memiliki pola pikir tertentu yang membantu mereka mengambil keputusan lebih bijak. Prinsip-prinsip tersebut sering dilakukan secara konsisten, meski tidak selalu terlihat oleh orang lain.
Mengutip Geediting, berikut delapan prinsip yang kerap menjadi dasar pola hidup orang yang berhasil mencapai kestabilan finansial.
1. Menjalani Hidup Sesuai Kemampuan Finansial
Banyak orang mengira seseorang yang kaya pasti selalu menjalani gaya hidup mewah. Namun, sebagian orang yang berhasil membangun kekayaan justru memilih hidup lebih sederhana dibandingkan kemampuan finansial mereka.
Mereka memahami pentingnya mengatur pengeluaran dan tidak menghabiskan seluruh pendapatan untuk memenuhi keinginan sesaat.
Dengan menyisihkan sebagian uang secara rutin, mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan aset dan membangun kondisi keuangan yang kuat di masa depan.
2. Terus Berinvestasi pada Diri Sendiri
Orang yang sukses secara finansial biasanya tidak berhenti belajar. Mereka menyadari bahwa pengetahuan dan keterampilan merupakan aset penting yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan.
Mereka rela mengeluarkan biaya untuk membaca buku, mengikuti pelatihan, mempelajari investasi, atau memperluas wawasan di bidang tertentu.
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