Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.16 WIB

Tak Hanya Soal Uang, Ini 8 Mentalitas yang Membentuk Kesuksesan Finansial

prinsip yang dipegang oleh orang kaya diam-diam kata Psikologi./Freepik. - Image

prinsip yang dipegang oleh orang kaya diam-diam kata Psikologi./Freepik.

JawaPos.com - Kesuksesan finansial tidak selalu ditentukan oleh besarnya pendapatan seseorang. Dalam banyak kasus, cara berpikir, kebiasaan, dan prinsip hidup justru memiliki peran besar dalam membentuk kondisi keuangan seseorang.

Menurut psikologi, orang yang berhasil membangun kekayaan biasanya memiliki pola pikir tertentu yang membantu mereka mengambil keputusan lebih bijak. Prinsip-prinsip tersebut sering dilakukan secara konsisten, meski tidak selalu terlihat oleh orang lain.

Mengutip Geediting, berikut delapan prinsip yang kerap menjadi dasar pola hidup orang yang berhasil mencapai kestabilan finansial.

1. Menjalani Hidup Sesuai Kemampuan Finansial

Banyak orang mengira seseorang yang kaya pasti selalu menjalani gaya hidup mewah. Namun, sebagian orang yang berhasil membangun kekayaan justru memilih hidup lebih sederhana dibandingkan kemampuan finansial mereka.

Mereka memahami pentingnya mengatur pengeluaran dan tidak menghabiskan seluruh pendapatan untuk memenuhi keinginan sesaat.

Dengan menyisihkan sebagian uang secara rutin, mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan aset dan membangun kondisi keuangan yang kuat di masa depan.

2. Terus Berinvestasi pada Diri Sendiri

Orang yang sukses secara finansial biasanya tidak berhenti belajar. Mereka menyadari bahwa pengetahuan dan keterampilan merupakan aset penting yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan.

Mereka rela mengeluarkan biaya untuk membaca buku, mengikuti pelatihan, mempelajari investasi, atau memperluas wawasan di bidang tertentu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
4 Zodiak Diprediksi Kaya Setelah Usia 30 Tahun Menurut Astrologi, Apakah Zodiak Anda Termasuk? - Image
Zodiak

4 Zodiak Diprediksi Kaya Setelah Usia 30 Tahun Menurut Astrologi, Apakah Zodiak Anda Termasuk?

Selasa, 4 Agustus 2026 | 20.23 WIB

Rezeki Mengalir dari Berbagai Arah, 7 Shio Ini Berpeluang Raih Kesuksesan Besar - Image
Zodiak

Rezeki Mengalir dari Berbagai Arah, 7 Shio Ini Berpeluang Raih Kesuksesan Besar

Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.28 WIB

7 'Kebiasaan Buruk' yang Sering Dihindari, tetapi Justru Menuju Kesuksesan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 'Kebiasaan Buruk' yang Sering Dihindari, tetapi Justru Menuju Kesuksesan Menurut Psikologi

Selasa, 4 Agustus 2026 | 01.25 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore