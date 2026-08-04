Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 4 Agustus 2026 | 20.23 WIB

4 Zodiak Diprediksi Kaya Setelah Usia 30 Tahun Menurut Astrologi, Apakah Zodiak Anda Termasuk?

Ilustrasi pengusaha sukses/Magnific

JawaPos.com- Pada dasarnya semua orang dengan zodiak tertentu memiliki jalan hidup dan waktu tersendiri untuk meraih kesuksesan.

Namun menurut pendapat astrolog profesional yang dikutip dari yourtango.com pada (04/08), keempat zodiak berikut ini diprediksi akan meraih kesuksesan setelah melewati usia 30-an.

Setelah melewati rentan usia tersebut, mereka dipercaya akan meraih keberuntungan, mendapatkan kekayaan berlimpah, serta meraih kestabilan finansial yang lebih baik.

Meskipun proses mereka terlihat pelan, namun mereka tidak mendapatkan kehidupan yang lebih baik kedepannya.  

Setelah usia 30 tahun, semua usaha aquarius mulai membuahkan hasil. Tidak hanya itu, mereka sering dianggap terlihat semakin awet muda seiring bertambahnya usia. Saat masih muda, mereka selalu berusaha keras untuk bekerja untuk membangun masa depan. 

Cancer berusaha memahami dirinya sekaligus lingkungan di sekitarnya. Mereka banyak menghabiskan waktu untuk mengatasi trauma, rasa tidak percaya diri, dan pola pikir yang membatasi potensi mereka. Meski dikenal sebagai pribadi yang sensitif, cancer dipercaya menjadi salah satu zodiak yang mampu meraih kesuksesan besar dalam karir, meskipun membutuhkan waktu.

Taurus lebih banyak menanam pondasi dan kerja keras sedikit demi sedikit. Mereka memahami bahwa satu hal yang penting, yakni kesabaran dan ketekunan dalam meraih kesuksesan. Taurus sadar bahwa keberhasilan yang bertahan lama hanya bisa diperoleh melalui proses yang konsisten.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Rezeki Mengalir dari Berbagai Arah, 7 Shio Ini Berpeluang Raih Kesuksesan Besar - Image
Zodiak

Rezeki Mengalir dari Berbagai Arah, 7 Shio Ini Berpeluang Raih Kesuksesan Besar

Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.28 WIB

7 'Kebiasaan Buruk' yang Sering Dihindari, tetapi Justru Menuju Kesuksesan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 'Kebiasaan Buruk' yang Sering Dihindari, tetapi Justru Menuju Kesuksesan Menurut Psikologi

Selasa, 4 Agustus 2026 | 01.25 WIB

Otak Cemerlang, Rezeki Berlimpah! Ini 5 Weton yang Dipercaya Mudah Meraih Kesuksesan - Image
Zodiak

Otak Cemerlang, Rezeki Berlimpah! Ini 5 Weton yang Dipercaya Mudah Meraih Kesuksesan

Senin, 3 Agustus 2026 | 21.58 WIB

Terpopuler

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia - Image
1

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

4

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie

10

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore