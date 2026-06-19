Menurut Psikologi, Orang Mempertahankan Persahabatan Kuat hingga Usia 50-an dan Seterusnya Biasanya Mengikuti 7 Prinsip Ini

seseorang yang mempertahankan persahabatan seumur hidup / foto: Magnific/Drazen Zigic
JawaPos.com - Memasuki usia 50-an, banyak hal berubah: prioritas hidup, energi, orientasi karier, hingga persepsi tentang makna kebahagiaan.
Tetapi satu hal yang terbukti paling berdampak pada kesehatan mental dan fisik adalah punya hubungan sosial yang kuat. Berbagai studi psikologi sosial menunjukkan bahwa orang dewasa paruh baya yang memiliki sahabat dekat cenderung hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia.
Namun kenyataannya, mempertahankan persahabatan hingga usia matang bukanlah hal yang mudah. Kesibukan, jarak, perubahan hidup, dan trauma masa lalu dapat membuat hubungan merenggang.
Orang-orang yang berhasil mempertahankan persahabatan kuat sampai usia 50-an dan seterusnya, ternyata bukan sekadar “beruntung”—mereka mengikuti prinsip-prinsip emosional tertentu.
Dilansir dari Geediting, terdapat 7 prinsip persahabatan dewasa yang jarang dibicarakan, namun sangat menentukan.
1. Mereka Berani Menjadi Rentan (Vulnerability, Bukan Kepura-puraan)
Menurut psikologi hubungan interpersonal, keintiman yang dalam hanya bisa terbentuk ketika dua orang berani membuka diri secara emosional. Di usia 50-an, orang-orang yang mempertahankan sahabat biasanya tidak bermain peran, tidak berusaha terlihat sempurna, dan tidak malu mengakui kelemahan.
Mereka berani bercerita tentang ketakutan, penyesalan, masalah keluarga, hingga kondisi mental. Kerentanan inilah yang menciptakan kedekatan mendalam—sesuatu yang tidak bisa ditukar dengan basa-basi.
2. Mereka Menghargai Ritme Hidup yang Berbeda
Di usia 50-an, sahabat bisa berada di fase hidup yang sangat berbeda: ada yang masih sibuk bekerja, ada yang baru pensiun, ada yang menjaga cucu, ada yang baru memulai bisnis.
Orang-orang yang menjaga persahabatan kuat memahami bahwa kedekatan bukan soal frekuensi, tetapi kualitas kehadiran.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa