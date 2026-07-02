Tak Banyak yang Tahu, Ini 11 Prinsip Utama Orang yang Hidup Bahagia

Ilustrasi orang yang hidup bahagia / Foto: Freepik
JawaPos.com - Kebahagiaan sering kali terlihat sederhana, tetapi pada kenyataannya tidak selalu mudah untuk dicapai. Bahkan, bagi sebagian orang, mencapainya bisa lebih rumit dibandingkan membangun karier atau menghasilkan uang.
Setiap orang pun memiliki definisi kebahagiaannya masing-masing. Ada yang menemukannya dalam hubungan cinta, ada yang melalui kebebasan hidup, dan ada pula yang merasakannya lewat ketenangan batin.
Dalam kajian psikologi, terdapat sejumlah prinsip umum yang diyakini dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar mampu merasakan kebahagiaan. Prinsip-prinsip ini membantu mereka menjaga keseimbangan emosi meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam hidup.
Mengutip YourTango, berikut 11 prinsip utama yang biasa dimiliki oleh orang-orang yang bahagia.
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1. Cinta tumbuh ketika dibagikan
Individu yang bahagia lebih cenderung membantu orang lain dan menyumbangkan waktu atau sumber daya mereka.
Hal ini tidak mengurangi kebahagiaan mereka, melainkan melipatgandakannya.
2. Kita semua mendambakan kebahagiaan
Rasa sakit fisik dan emosional adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup.
Mencari dukungan atau bantuan adalah hal yang wajar karena tidak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk menderita.
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