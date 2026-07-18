8 Cara Membaca Karakter Orang Lain dengan Lebih Jelas dalam Kehidupan Profesional Anda Menurut Psikologi

seseorang yang mulai pandai membaca karakter. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam dunia kerja, kemampuan teknis memang menjadi modal penting. Namun, kesuksesan profesional tidak hanya ditentukan oleh keahlian, melainkan juga kemampuan memahami karakter orang lain. Mulai dari rekan kerja, atasan, klien, hingga calon mitra bisnis, setiap individu memiliki kepribadian, cara berpikir, dan pola komunikasi yang berbeda.



Psikologi menjelaskan bahwa karakter seseorang tidak dapat disimpulkan hanya dari satu perilaku atau kesan pertama. Diperlukan pengamatan yang konsisten terhadap pola perilaku dalam berbagai situasi. Dengan memahami karakter seseorang secara lebih objektif, Anda dapat membangun komunikasi yang lebih efektif, mengurangi konflik, meningkatkan kerja sama tim, hingga mengambil keputusan yang lebih tepat dalam lingkungan profesional.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (18/7), terdapat delapan cara membaca karakter orang lain dengan lebih jelas berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Perhatikan Konsistensi Perilaku, Bukan Sekadar Kesan Pertama



Kesan pertama memang sering memengaruhi penilaian kita. Namun dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai first impression bias, yaitu kecenderungan menilai seseorang hanya berdasarkan interaksi awal.



Seseorang mungkin tampak ramah saat pertama bertemu karena ingin memberikan citra positif. Namun, karakter asli biasanya terlihat melalui perilaku yang konsisten dari waktu ke waktu.



Misalnya, seseorang yang selalu menepati janji, datang tepat waktu, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya menunjukkan tingkat integritas yang tinggi. Sebaliknya, jika perilakunya sering berubah-ubah tergantung situasi atau orang yang dihadapi, Anda perlu berhati-hati dalam menarik kesimpulan.



Oleh karena itu, jangan terburu-buru memberi label pada seseorang. Amati bagaimana ia bertindak dalam berbagai kondisi sebelum membentuk penilaian.



2. Amati Cara Seseorang Memperlakukan Semua Orang



Salah satu indikator karakter yang paling akurat adalah bagaimana seseorang memperlakukan orang lain yang tidak dapat memberikan keuntungan baginya.



Psikologi sosial menunjukkan bahwa perilaku terhadap individu dengan status yang lebih rendah sering kali mencerminkan nilai-nilai yang sebenarnya dimiliki seseorang.



Perhatikan bagaimana seseorang berbicara kepada staf administrasi, petugas keamanan, resepsionis, atau pegawai kebersihan. Orang yang menghormati semua orang tanpa memandang jabatan biasanya memiliki empati dan kecerdasan emosional yang baik.



Sebaliknya, apabila seseorang hanya bersikap sopan kepada atasan tetapi meremehkan bawahan, hal tersebut bisa menjadi tanda bahwa perilakunya lebih didorong oleh kepentingan daripada penghargaan terhadap sesama.



3. Perhatikan Respons Saat Menghadapi Tekanan



Menurut psikologi, tekanan sering kali memperlihatkan sisi asli seseorang.



Saat segala sesuatu berjalan lancar, hampir semua orang mampu bersikap tenang dan ramah. Namun ketika menghadapi tenggat waktu, kritik, atau kegagalan, karakter yang sebenarnya mulai terlihat.



Orang yang memiliki kematangan emosional cenderung tetap berpikir rasional, mencari solusi, dan mampu mengendalikan emosinya. Sebaliknya, individu yang mudah menyalahkan orang lain, kehilangan kontrol, atau bereaksi secara berlebihan mungkin masih memiliki kemampuan regulasi emosi yang kurang baik.



Lingkungan kerja penuh dengan tantangan, sehingga kemampuan seseorang menghadapi tekanan merupakan indikator penting dalam membaca karakternya.



4. Dengarkan Cara Mereka Berbicara tentang Orang Lain



Apa yang dibicarakan seseorang mengenai orang lain sering kali mencerminkan cara berpikir dan nilai yang dimilikinya.



Jika seseorang gemar bergosip, menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, atau terus-menerus menjelekkan rekan kerja, ada kemungkinan perilaku yang sama juga akan dilakukan kepada Anda ketika tidak berada di hadapannya.



Sebaliknya, individu yang mampu memberikan kritik secara objektif tanpa menjatuhkan orang lain biasanya menunjukkan kedewasaan emosional yang lebih tinggi.



Psikologi menyebut bahwa pola komunikasi seseorang sering menjadi cerminan dari pola pikir, empati, serta tingkat pengendalian diri yang dimilikinya.



5. Perhatikan Kemampuan Mendengarkan



Banyak orang menganggap komunikasi yang baik identik dengan kemampuan berbicara. Padahal, psikologi justru menempatkan kemampuan mendengarkan sebagai salah satu indikator utama kecerdasan interpersonal.



Seseorang yang benar-benar mendengarkan biasanya memberikan perhatian penuh, tidak memotong pembicaraan, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan menunjukkan ketertarikan terhadap sudut pandang lawan bicara.



Sebaliknya, individu yang terus-menerus mendominasi percakapan, mengalihkan topik kepada dirinya sendiri, atau tidak memperhatikan lawan bicara mungkin memiliki tingkat empati yang lebih rendah.



Kemampuan mendengarkan mencerminkan rasa hormat terhadap orang lain sekaligus menunjukkan kedewasaan dalam berkomunikasi.



6. Amati Cara Mereka Menghadapi Kesalahan



Tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu, cara seseorang merespons kesalahan menjadi petunjuk penting mengenai karakternya.



Orang yang memiliki pola pikir berkembang (growth mindset) biasanya mampu mengakui kesalahan, menerima masukan, dan menjadikannya sebagai kesempatan belajar.



Sebaliknya, individu yang selalu mencari kambing hitam, menolak kritik, atau terus membela diri cenderung memiliki ego yang lebih dominan dibandingkan keinginan untuk berkembang.



Dalam dunia profesional, sikap bertanggung jawab terhadap kesalahan merupakan salah satu kualitas yang sangat dihargai karena berhubungan dengan integritas dan profesionalisme.



7. Perhatikan Apakah Perkataan dan Tindakannya Selaras



Karakter yang kuat terlihat dari kesesuaian antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan.



Psikologi menyebut konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan sebagai salah satu indikator integritas.



Misalnya, seseorang sering berbicara mengenai pentingnya kerja sama tim, tetapi dalam praktiknya selalu mengambil seluruh penghargaan atas keberhasilan kelompok. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya perbedaan antara citra yang ingin dibangun dengan perilaku nyata.



Sebaliknya, individu yang mampu menjalankan apa yang ia katakan biasanya lebih mudah dipercaya dan memiliki kredibilitas yang tinggi.



8. Jangan Mengabaikan Intuisi, tetapi Tetap Verifikasi dengan Fakta



Intuisi merupakan hasil pemrosesan pengalaman yang terjadi secara cepat di dalam otak. Dalam beberapa situasi, intuisi dapat membantu mengenali sinyal-sinyal yang tidak disadari.



Namun, psikologi juga mengingatkan bahwa intuisi bisa dipengaruhi oleh bias, stereotip, atau pengalaman masa lalu yang belum tentu relevan dengan kondisi saat ini.



Karena itu, gunakan intuisi sebagai petunjuk awal, bukan sebagai dasar utama dalam menilai karakter seseorang. Pastikan selalu memverifikasi kesan tersebut melalui fakta, observasi yang berulang, serta interaksi yang lebih mendalam.



Pendekatan ini membantu Anda menghindari kesalahan penilaian yang dapat memengaruhi hubungan profesional.



Kesimpulan



Membaca karakter orang lain bukan berarti menilai atau menghakimi seseorang secara sepihak. Sebaliknya, kemampuan ini bertujuan untuk memahami bagaimana seseorang berpikir, berkomunikasi, dan bertindak sehingga Anda dapat membangun hubungan kerja yang lebih sehat dan produktif.



Menurut psikologi, karakter seseorang paling akurat dipahami melalui pola perilaku yang konsisten, cara memperlakukan orang lain, kemampuan menghadapi tekanan, gaya komunikasi, kesediaan mendengarkan, tanggung jawab terhadap kesalahan, keselarasan antara ucapan dan tindakan, serta keseimbangan antara intuisi dan fakta.



