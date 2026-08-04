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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 5 Agustus 2026 | 00.17 WIB

Lebih Mandiri dan Tahan Banting, Ini 7 Ciri Orang yang Tumbuh Tanpa Media Sosial

ciri kepribadian orang yang tumbuh sebelum era media sosial kata Psikologi./Freepik. - Image

ciri kepribadian orang yang tumbuh sebelum era media sosial kata Psikologi./Freepik.

JawaPos.com - Perkembangan media sosial telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, mulai dari cara berkomunikasi, mencari informasi, hingga membangun hubungan sosial.

Namun, orang yang tumbuh sebelum hadirnya media sosial secara luas sering memiliki pengalaman berbeda. Mereka menjalani masa perkembangan tanpa bergantung pada notifikasi, jumlah pengikut, atau pengakuan dari dunia maya.

Dalam sudut pandang psikologi, lingkungan tempat seseorang tumbuh dapat memengaruhi cara berpikir, membangun hubungan, serta menghadapi berbagai situasi.

Mereka yang besar sebelum era media sosial sering dikaitkan dengan kemampuan menikmati interaksi langsung, memiliki batas privasi yang kuat, serta lebih terbiasa menyelesaikan masalah secara mandiri.

Dilansir dari geediting.com, berikut tujuh ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang tumbuh sebelum era media sosial.

1. Lebih Terampil Berkomunikasi Secara Langsung

Orang yang tumbuh sebelum era digital biasanya lebih terbiasa melakukan komunikasi tatap muka.

Mereka mengandalkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, serta intonasi suara untuk memahami perasaan dan maksud lawan bicara.

Kebiasaan tersebut membantu mereka membaca situasi sosial dengan lebih baik dan membangun hubungan yang lebih mendalam.

Di tengah meningkatnya komunikasi melalui pesan singkat, kemampuan memahami nuansa percakapan secara langsung menjadi salah satu kelebihan yang sering terlihat pada kelompok ini.

2. Nyaman Menghabiskan Waktu Sendiri

Sebelum adanya media sosial, waktu luang sering diisi dengan aktivitas seperti membaca, menulis, berpikir, atau menikmati suasana tanpa gangguan teknologi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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