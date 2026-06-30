Menurut Psikologi, Orang yang Menunjukkan 7 Tanda Ini Bukanlah Orang Baik, Meski Awalnya Tampak Ramah

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diajarkan untuk menilai seseorang dari kesan pertama. Senyum yang hangat, tutur kata lembut, dan sikap ramah sering kali langsung diasosiasikan dengan kebaikan hati. Namun, psikologi modern mengingatkan satu hal penting: keramahan tidak selalu sejalan dengan niat baik.

Tidak sedikit orang yang piawai membangun citra positif di awal perkenalan, tetapi perlahan menunjukkan sisi yang merugikan orang lain. Mereka mungkin tidak kasar, tidak frontal, bahkan terlihat peduli—namun di balik itu tersimpan pola perilaku yang tidak sehat.

Psikologi menyebut ini sebagai surface kindness, kebaikan di permukaan yang berfungsi sebagai topeng sosial.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh tanda psikologis yang sering muncul pada orang-orang yang sebenarnya bukan “orang baik”, meskipun pada awalnya tampak ramah dan menyenangkan.

1. Ramah Berlebihan yang Terasa Tidak Tulus

Keramahan yang sehat biasanya terasa natural dan konsisten. Namun, jika seseorang terlalu cepat akrab, terlalu memuji, atau terlalu ingin menyenangkan, psikologi menyebutnya sebagai overcompensation behavior.

Orang dengan pola ini sering menggunakan keramahan sebagai alat untuk:

Mendapatkan kepercayaan dengan cepat

Menghindari penilaian kritis dari orang lain