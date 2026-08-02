Menghindari Masalah Terlihat Nyaman, Tapi 7 Perilaku Ini Bisa Menghambat Hidup

Ilustrasi orang yang selalu melarikan diri dari masalah (freepik/nikitabuida)

JawaPos.com – Setiap orang pasti pernah menghadapi masalah dalam hidupnya.

Namun, cara seseorang merespons masalah bisa berbeda-beda. Ada yang memilih mencari solusi dan menghadapinya, sementara sebagian lainnya justru berusaha menjauh agar tidak perlu merasakan ketidaknyamanan.

Menghindari masalah mungkin terasa lebih mudah dalam jangka pendek. Namun, kebiasaan tersebut sering kali membuat persoalan semakin rumit jika tidak segera diselesaikan.

Seseorang yang terbiasa melarikan diri dari masalah biasanya menunjukkan beberapa pola perilaku tertentu.

Memahami tanda-tandanya dapat membantu seseorang lebih sadar terhadap kebiasaan yang mungkin menghambat perkembangan diri.

Dirangkum dari The Blog Herald, berikut tujuh perilaku yang sering muncul pada orang yang lebih memilih menghindari masalah dibanding menyelesaikannya.

1. Sering Menunda Penyelesaian Masalah Salah satu tanda paling umum seseorang menghindari masalah adalah kebiasaan menunda.

Menunda bukan selalu berarti malas. Dalam banyak kasus, perilaku ini muncul karena adanya rasa takut gagal, khawatir mengambil keputusan yang salah, atau merasa tidak siap menghadapi konsekuensi.

Mereka biasanya berkata akan menyelesaikannya nanti, tetapi waktu terus berjalan hingga masalah menjadi semakin besar.

Ketika berhadapan dengan situasi yang sulit, mereka memilih menunggu karena merasa tindakan apa pun akan terasa berat.

Padahal, semakin lama masalah dibiarkan, semakin besar pula beban pikiran yang muncul.

Menyadari bahwa penundaan merupakan bentuk penghindaran menjadi langkah awal untuk mulai mengambil tindakan.