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Rabbany Wanadriani
Senin, 3 Agustus 2026 | 06.09 WIB

Jangan Abaikan! 9 Tanda Orang Toxic yang Bisa Membuat Hidup Terasa Melelahkan

ilustrasi orang toxic. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang toxic. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti pernah berinteraksi dengan berbagai macam karakter. Namun, ada sebagian individu yang justru memberikan dampak negatif karena pola perilakunya yang dapat menguras energi emosional orang di sekitarnya.

Dalam sudut pandang psikologi, perilaku toxic tidak hanya terlihat dari sikap kasar atau perkataan negatif, tetapi juga melalui kebiasaan yang membuat hubungan menjadi tidak sehat.

Mengenali tanda-tanda tersebut penting agar seseorang dapat menjaga batasan diri dan mempertahankan kesehatan mental dalam lingkungan sosial maupun profesional.

Berikut beberapa perilaku toxic yang sebaiknya diwaspadai.

  1. Selalu Merasa Pendapatnya Paling Benar

Salah satu tanda seseorang memiliki perilaku toxic adalah sulit menerima pandangan orang lain.

Mereka cenderung merasa dirinya selalu benar dan berusaha mempertahankan argumen meskipun harus mengabaikan perasaan orang di sekitarnya.

Perbedaan pendapat sering dianggap sebagai ancaman, bukan kesempatan untuk saling memahami.

  1. Sering Menempatkan Diri sebagai Korban

Orang toxic kerap menggambarkan dirinya sebagai pihak yang selalu dirugikan.

Mereka sering menyalahkan keadaan atau orang lain atas masalah yang terjadi tanpa melakukan evaluasi terhadap tindakan sendiri.

Kebiasaan ini dapat membuat hubungan menjadi berat karena tanggung jawab selalu dialihkan kepada pihak lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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