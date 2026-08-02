11 Kebiasaan Intuitif Anak yang Dibesarkan Orang Tua Hebat Menurut Psikologi

Kebiasaan intuitif anak yang dibesarkan orang tua hebat menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa cara seseorang mengambil keputusan sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang diterimanya sejak kecil.
Setiap orang sebenarnya memiliki kemampuan intuitif yang membantu memandu berbagai keputusan dalam kehidupan sehari-hari.
Kepekaan intuisi tersebut berkembang lebih optimal ketika seseorang dibesarkan oleh orang tua yang penuh kepercayaan dan dukungan.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (2/8), berikut sebelas kebiasaan intuitif yang biasa dimiliki anak yang dibesarkan oleh orang tua hebat sejak kecil.
1. Mengakui perasaannya sendiri secara jujur
Kemampuan mengakui pengalaman emosional tanpa menghakimi diri sendiri membentuk rasa intuisi yang mendalam pada seseorang.
Anak yang perasaannya divalidasi orang tua belajar memproses emosi dengan cara yang sehat dan wajar.
Mereka memahami bahwa mengekspresikan perasaan merupakan hal yang normal dan tidak perlu ditutupi.
Cara pengasuhan ini membantu seseorang melepaskan rasa malu yang biasanya menyertai perasaan sulit yang dialami.
2. Mendengarkan isyarat dari tubuhnya sendiri
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