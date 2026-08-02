11 Kebiasaan Orang Bermental Kuat Saat Menghadapi Stres Menurut Psikologi

Kebiasaan orang bermental kuat saat menghadapi stres menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa perubahan kecil dalam rutinitas harian dapat memberi dampak besar terhadap kesehatan mental seseorang.
Cara seseorang menghadapi tekanan hidup sering kali mencerminkan seberapa kuat kondisi mentalnya secara keseluruhan.
Orang dengan mental kuat cenderung tetap tenang meski situasi hidup terasa sangat membebani dan sulit dikendalikan.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (2/8), berikut sebelas kebiasaan yang biasa dilakukan orang bermental kuat ketika sedang menghadapi stres dalam hidupnya.
1. Menuliskan tantangan dan peluang yang dihadapi
Orang bermental kuat terbiasa menuliskan solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi dalam hidupnya.
Kebiasaan ini membantu mengeluarkan pikiran dari kepala dan memindahkannya ke atas kertas secara lebih terstruktur.
Jarak yang tercipta dari proses menulis ini turut membantu menjaga kendali emosi seseorang tetap stabil.
Kebiasaan ini juga mencegah seseorang bertindak berdasarkan kemarahan, kecemasan, atau kesedihan yang belum terkendali.
2. Rutin berjalan kaki hampir setiap hari
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