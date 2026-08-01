Merasa Gagal dalam Hidup? Lakukan 7 Kebiasaan Ini agar Terhubung Kembali untuk Menjalani Kehidupan Menurut Psikologi

seseorang yang merasa gagal./Magnific/syda_productions
JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa hidup seolah berhenti di tempat? Rencana yang telah disusun tidak berjalan sesuai harapan, karier terasa mandek, hubungan menjadi rumit, atau impian yang selama ini diperjuangkan justru berakhir dengan kegagalan. Perasaan seperti ini sering kali membuat seseorang bertanya, "Apakah saya benar-benar gagal dalam hidup?"
Menurut psikologi, merasa gagal bukanlah tanda bahwa hidup telah berakhir. Sebaliknya, perasaan tersebut merupakan respons alami ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Yang membedakan seseorang bukanlah seberapa sering ia gagal, melainkan bagaimana ia merespons kegagalan tersebut.
Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang mampu bangkit dari masa sulit memiliki kebiasaan tertentu yang membantu mereka kembali terhubung dengan diri sendiri, tujuan hidup, dan lingkungan sekitar. Kebiasaan-kebiasaan ini bukan solusi instan, tetapi langkah sederhana yang jika dilakukan secara konsisten dapat membantu memulihkan semangat dan kesehatan mental.
Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (1/8), terdapat tujuh kebiasaan yang direkomendasikan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi agar Anda dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan penuh harapan.
1. Terima Perasaan Anda Tanpa Menghakimi Diri Sendiri
Kesalahan terbesar yang sering dilakukan ketika merasa gagal adalah terus-menerus menyalahkan diri sendiri.
Kalimat seperti:
"Aku memang tidak berbakat."
"Semua ini salahku."
"Aku tidak akan pernah berhasil."
justru memperkuat rasa putus asa.
Dalam psikologi, menerima emosi bukan berarti menyerah. Sebaliknya, menerima berarti mengakui bahwa Anda sedang mengalami masa sulit tanpa menilai diri sebagai orang yang tidak berharga.
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