Bukan Galak, Ini 5 Ciri Orang Bermental Kuat yang Sering Membuat Orang Lain Terintimidasi

Ilustrasi kepribadian kuat yang mengintimidasi (freepik/stockking)
JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter yang berbeda dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar.
Ada pribadi yang mudah menyesuaikan diri, namun ada pula sosok dengan karakter kuat yang kehadirannya terasa begitu menonjol.
Menariknya, kepribadian yang kuat tidak selalu berarti seseorang bersikap keras atau mendominasi. Justru, karakter ini sering terlihat dari kemampuan seseorang mengenal dirinya sendiri, menjaga prinsip, serta berani menunjukkan keaslian.
Namun, bagi sebagian orang, bertemu dengan pribadi yang kuat dapat menimbulkan rasa tidak nyaman.
Bukan karena orang tersebut melakukan kesalahan, melainkan karena sikap tegas dan autentik terkadang membuat orang lain merasa tertantang untuk melihat dirinya sendiri lebih dalam.
Dilansir dari Hack Spirit, terdapat beberapa tanda yang menunjukkan seseorang memiliki kepribadian kuat dan mengapa hal tersebut bisa membuat sebagian orang merasa segan.
Berikut lima tandanya.
Seseorang dengan kepribadian kuat biasanya lebih menyukai pembicaraan yang memiliki makna.
Mereka cenderung tertarik membahas pengalaman hidup, tujuan, nilai pribadi, atau hal-hal yang dapat memberikan wawasan baru dibandingkan sekadar berbicara mengenai topik ringan.
Bagi sebagian orang, gaya komunikasi seperti ini bisa terasa cukup intens.
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