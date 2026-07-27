Jangan Lakukan! Ini 5 Sikap Kekanak-kanakan yang Membuat Anda Terlihat Tidak Dewasa

JawaPos.com – Kedewasaan seseorang tidak selalu ditentukan oleh usia. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak orang dewasa yang tanpa sadar menunjukkan perilaku kekanak-kanakan, baik saat berada di lingkungan kerja, keluarga, maupun dalam pergaulan.

Sikap yang sulit mengendalikan emosi, enggan menerima kritik, hingga menolak bertanggung jawab atas kesalahan dapat memberikan kesan negatif di mata orang lain. Perilaku seperti ini bukan hanya memengaruhi hubungan sosial, tetapi juga berpotensi menghambat perkembangan diri dan karier.

Tanpa disadari, kebiasaan tersebut bisa saja muncul dalam situasi sederhana, misalnya ketika menghadapi perbedaan pendapat, menerima masukan, atau menyelesaikan konflik. Karena itu, mengenali tanda-tanda sikap yang kurang matang secara emosional menjadi langkah penting untuk membangun kepribadian yang lebih dewasa.

Dengan memahami perilaku yang perlu dihindari, Anda dapat meningkatkan kecerdasan emosional, memperkuat komunikasi, serta menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan orang-orang di sekitar.

Dirangkum dari kanal YouTube Psych2Go, berikut lima sikap kekanak-kanakan yang sebaiknya dihindari agar Anda terlihat lebih dewasa, bijaksana, dan mudah bekerja sama dalam berbagai situasi.

1. Marah-Marah di Tempat Umum Meluapkan emosi di ruang publik sering kali dianggap tidak profesional dan tidak bijaksana.

Bayangkan seseorang berteriak di bandara hanya karena pesawatnya ditunda, atau marah besar saat antrean kasir terlalu lama.

Reaksi semacam ini menunjukkan ketidakmampuan mengelola emosi secara dewasa.

Menurut pakar kejiwaan, emosi yang tidak terkendali dapat menciptakan ketegangan dan memperkeruh suasana.