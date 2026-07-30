Bukan Karena Anak, Ini 8 Sikap Orang Tua yang Bisa Menguras Energi Guru

Sikap orang tua yang menguras energi guru saat pertemuan rapat wali murid.
JawaPos.com – Pertemuan antara guru dan orang tua dalam rapat wali murid menjadi momen penting untuk membangun kerja sama demi perkembangan anak.
Dalam kesempatan tersebut, guru tidak hanya menyampaikan perkembangan akademik, tetapi juga berbagai hal terkait perilaku, kebiasaan belajar, serta kebutuhan setiap siswa.
Namun, komunikasi antara sekolah dan keluarga terkadang menghadapi tantangan. Beberapa respons atau sikap orang tua dapat membuat diskusi menjadi lebih sulit, terutama ketika terjadi perbedaan sudut pandang dalam melihat perkembangan anak.
Dilansir dari geediting.com, terdapat sejumlah sikap orang tua yang dinilai dapat menguras energi guru saat pertemuan wali murid.
Setiap orang tua tentu melihat anaknya sebagai sosok yang istimewa dan berharga.
Namun, dalam proses tumbuh dan belajar, setiap anak tetap memiliki kelebihan sekaligus area yang perlu dikembangkan.
Ketika orang tua merasa anaknya tidak mungkin melakukan kesalahan atau memiliki kekurangan, diskusi dengan guru dapat menjadi sulit dilakukan.
Padahal, masukan dari guru bukan bertujuan menyalahkan anak, melainkan membantu menemukan cara terbaik agar kemampuan akademik maupun sosial mereka berkembang.
Kesalahan dan tantangan merupakan bagian alami dari proses belajar yang perlu dihadapi bersama.
Setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda. Terkadang strategi yang diterapkan di sekolah tidak sama dengan kebiasaan yang dilakukan di rumah.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!