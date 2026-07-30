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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 30 Juli 2026 | 21.05 WIB

Bukan Karena Anak, Ini 8 Sikap Orang Tua yang Bisa Menguras Energi Guru

Sikap orang tua yang menguras energi guru saat pertemuan rapat wali murid. - Image

Sikap orang tua yang menguras energi guru saat pertemuan rapat wali murid.

JawaPos.com – Pertemuan antara guru dan orang tua dalam rapat wali murid menjadi momen penting untuk membangun kerja sama demi perkembangan anak.

Dalam kesempatan tersebut, guru tidak hanya menyampaikan perkembangan akademik, tetapi juga berbagai hal terkait perilaku, kebiasaan belajar, serta kebutuhan setiap siswa.

Namun, komunikasi antara sekolah dan keluarga terkadang menghadapi tantangan. Beberapa respons atau sikap orang tua dapat membuat diskusi menjadi lebih sulit, terutama ketika terjadi perbedaan sudut pandang dalam melihat perkembangan anak.

Dilansir dari geediting.com, terdapat sejumlah sikap orang tua yang dinilai dapat menguras energi guru saat pertemuan wali murid.

1. Menganggap Anak Tidak Memiliki Kekurangan

Setiap orang tua tentu melihat anaknya sebagai sosok yang istimewa dan berharga.

Namun, dalam proses tumbuh dan belajar, setiap anak tetap memiliki kelebihan sekaligus area yang perlu dikembangkan.

Ketika orang tua merasa anaknya tidak mungkin melakukan kesalahan atau memiliki kekurangan, diskusi dengan guru dapat menjadi sulit dilakukan.

Padahal, masukan dari guru bukan bertujuan menyalahkan anak, melainkan membantu menemukan cara terbaik agar kemampuan akademik maupun sosial mereka berkembang.

Kesalahan dan tantangan merupakan bagian alami dari proses belajar yang perlu dihadapi bersama.

2. Menolak Cara Belajar yang Berbeda dari Rumah

Setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda. Terkadang strategi yang diterapkan di sekolah tidak sama dengan kebiasaan yang dilakukan di rumah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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