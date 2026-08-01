Tak Butuh Sering Chat, 8 Tanda Hubungan Pertemanan yang Awet dan Sehat

Ilustrasi Pertemanan Baru (magnific)
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kesibukan, perubahan lingkungan, atau berbagai tantangan pribadi sering membuat seseorang jarang berkomunikasi dengan teman dekat. Namun, ada jenis pertemanan yang tetap terasa kuat meski terpisah waktu dan jarak.
Teman seperti ini bisa tidak berbicara selama berbulan-bulan, tetapi ketika kembali bertemu, hubungan tetap terasa hangat tanpa rasa canggung. Kedekatan mereka tidak bergantung pada seberapa sering berkomunikasi, melainkan pada kualitas ikatan yang telah terbentuk.
Dilansir dari Geediting, menurut psikologi, hubungan pertemanan seperti ini biasanya memiliki beberapa karakter khusus yang membuatnya mampu bertahan dalam jangka panjang.
Teman yang tetap dekat meski jarang berkomunikasi biasanya memiliki tingkat kedewasaan emosional yang baik. Mereka tidak menjadikan intensitas pesan atau pertemuan sebagai satu-satunya ukuran kedekatan.
Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki kehidupan, tanggung jawab, dan masalah masing-masing. Karena itu, pesan yang terlambat dibalas atau rencana bertemu yang tertunda tidak langsung dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian.
Kepercayaan menjadi fondasi penting dalam hubungan yang mampu bertahan lama. Teman seperti ini yakin bahwa hubungan tetap ada meskipun tidak selalu hadir setiap hari.
Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan secure attachment, yaitu rasa aman dalam hubungan tanpa membutuhkan kepastian atau perhatian secara terus-menerus.
Bagi mereka, jeda komunikasi bukan tanda menjauh, tetapi bagian alami dari perjalanan hidup.
Teman yang bisa kembali terhubung setelah lama tidak berbicara biasanya memiliki hubungan yang sederhana dan tidak penuh tuntutan.
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