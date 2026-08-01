Jika Seseorang Terlihat dengan 7 Tanda Ini, Dia Mungkin Lebih Mudah Mengalami Serangan Panik Menurut Psikologi

JawaPos.com - Serangan panik merupakan pengalaman yang sangat menakutkan. Banyak orang menggambarkannya seperti serangan jantung, padahal sebenarnya kondisi tersebut merupakan respons tubuh terhadap rasa takut yang muncul secara intens.

Saat serangan panik terjadi, seseorang bisa mengalami jantung berdebar, sesak napas, tubuh gemetar, hingga merasa akan kehilangan kendali.

Menurut psikologi, tidak semua orang memiliki risiko yang sama untuk mengalami serangan panik. Ada beberapa tanda yang dapat menunjukkan bahwa seseorang mungkin lebih rentan mengalaminya. Penting untuk dipahami bahwa tanda-tanda ini bukan berarti seseorang pasti memiliki gangguan panik.

Tanda-tanda ini hanya menunjukkan adanya faktor yang dalam beberapa penelitian dikaitkan dengan meningkatnya kerentanan terhadap kecemasan dan serangan panik.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (1/8), terdapat tujuh tandanya.

1. Terlalu Mudah Merasa Cemas

Orang yang sering merasa khawatir terhadap berbagai hal cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Mereka mungkin memikirkan kemungkinan terburuk sebelum sesuatu benar-benar terjadi.

Kecemasan yang berlangsung terus-menerus membuat sistem saraf berada dalam kondisi siaga. Ketika tubuh terlalu lama berada dalam mode waspada, respons panik bisa lebih mudah muncul saat menghadapi tekanan, bahkan pada situasi yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya.

Namun, merasa cemas sesekali adalah hal yang normal. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kecemasan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari.