Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 23.53 WIB

Bukan Galak, Ini 5 Tanda Anda Memiliki Kepribadian Kuat yang Sulit Diabaikan

Ilustrasi kepribadian kuat yang mengintimidasi (freepik/stockking) - Image

Ilustrasi kepribadian kuat yang mengintimidasi (freepik/stockking)

JawaPos.com - Tidak semua orang merasa nyaman ketika berada di dekat seseorang yang memiliki karakter kuat. Ada kalanya seseorang dianggap terlalu tegas, sulit ditebak, atau bahkan membuat suasana menjadi berbeda hanya karena cara berpikir dan sikapnya yang tidak biasa.

Jika Anda pernah merasakan orang lain menjadi lebih berhati-hati saat berbicara dengan Anda, bisa jadi bukan karena Anda melakukan sesuatu yang salah. Mungkin saja mereka sedang berhadapan dengan pribadi yang memiliki keyakinan kuat, batasan jelas, dan cara pandang yang berbeda.

Memiliki kepribadian kuat bukan berarti harus mendominasi atau selalu menjadi pusat perhatian. Justru, kekuatan karakter sering terlihat dari kemampuan seseorang mengenal dirinya sendiri, menjaga prinsip, serta tetap tenang dalam berbagai situasi.

Berikut beberapa tanda yang menunjukkan seseorang memiliki kepribadian kuat dan terkadang membuat orang lain merasa segan.

1. Lebih Menyukai Percakapan Bermakna daripada Obrolan Biasa

Orang dengan karakter kuat biasanya tidak terlalu tertarik dengan pembicaraan yang hanya berada di permukaan. Mereka lebih menikmati diskusi tentang ide, pengalaman hidup, tujuan, nilai pribadi, atau hal-hal yang dapat memberikan wawasan baru.

Bagi sebagian orang, gaya komunikasi seperti ini bisa terasa cukup dalam atau bahkan menantang. Sebab, tidak semua orang terbiasa membicarakan hal yang berkaitan dengan pemikiran dan perasaan secara terbuka.

Ketika seseorang mampu menghadirkan percakapan yang jujur dan penuh makna, hal itu terkadang membuat orang lain melihat sisi dirinya sendiri yang selama ini jarang diperhatikan.

2. Mampu Membuat dan Menjaga Batasan Pribadi

Seseorang dengan kepribadian kuat memahami bahwa menjaga diri bukanlah bentuk keegoisan. Mereka tahu kapan harus berkata "tidak", kapan perlu mengambil jarak, dan kapan sebuah hubungan tidak lagi memberikan dampak positif.

Mereka tidak mudah merasa bersalah hanya karena memilih menjaga kesehatan mental atau mempertahankan prinsip pribadi.

Sikap tegas seperti ini kadang disalahartikan sebagai sikap dingin. Padahal, memiliki batasan yang sehat merupakan tanda bahwa seseorang menghargai dirinya sendiri sekaligus menghormati orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Tak Butuh Sering Chat, 8 Tanda Hubungan Pertemanan yang Awet dan Sehat - Image
Kepribadian

Tak Butuh Sering Chat, 8 Tanda Hubungan Pertemanan yang Awet dan Sehat

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 23.23 WIB

Jika Anda Tanpa Sadar Memiliki 6 Tanda Ini, Anda Sebenarnya Orang yang Cerdas Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Tanpa Sadar Memiliki 6 Tanda Ini, Anda Sebenarnya Orang yang Cerdas Menurut Psikologi

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 22.42 WIB

Jika Seseorang Terlihat dengan 7 Tanda Ini, Dia Mungkin Lebih Mudah Mengalami Serangan Panik Menurut Psikologi - Image
Kesehatan

Jika Seseorang Terlihat dengan 7 Tanda Ini, Dia Mungkin Lebih Mudah Mengalami Serangan Panik Menurut Psikologi

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 22.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore