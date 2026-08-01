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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 22.58 WIB

Orang yang Bisa Duduk Diam Tanpa Meraih Ponsel Mereka Menunjukkan 9 Kualitas Ini Menurut Psikologi

seseorang yang duduk tanpa meraih ponsel./Freepik/freepik - Image

seseorang yang duduk tanpa meraih ponsel./Freepik/freepik

JawaPos.com - Coba perhatikan situasi sederhana ini: Anda sedang menunggu—di halte, di ruang tunggu dokter, atau bahkan saat sendirian di rumah.

Banyak orang secara refleks langsung meraih ponsel mereka, menggulir layar tanpa tujuan jelas. Namun, ada juga segelintir orang yang mampu duduk diam, menatap sekitar, melamun, atau sekadar menikmati keheningan tanpa merasa gelisah.

Di era digital yang serba cepat dan penuh notifikasi, kemampuan untuk tidak terus-menerus memeriksa ponsel bukan sekadar kebiasaan aneh. Menurut psikologi, perilaku ini justru sering kali mencerminkan kualitas mental dan emosional tertentu yang cukup kuat.

Dilansir dari Geediting, terdapat sembilan kualitas yang umumnya dimiliki oleh orang-orang yang bisa duduk diam tanpa merasa perlu meraih ponsel mereka.

1. Kesadaran Diri yang Tinggi (Self-Awareness)

Orang yang nyaman tanpa ponsel biasanya memiliki kesadaran diri yang baik. Mereka peka terhadap pikiran, emosi, dan sensasi tubuh mereka sendiri. Keheningan tidak membuat mereka panik, karena mereka terbiasa “berada” bersama diri sendiri.

Dalam psikologi, kesadaran diri ini berkaitan erat dengan kemampuan refleksi. Alih-alih melarikan diri dari pikiran melalui distraksi digital, mereka mampu mengamati apa yang terjadi di dalam diri mereka—tanpa penilaian berlebihan.

2. Toleransi Tinggi terhadap Kebosanan

Bagi banyak orang, kebosanan terasa mengancam. Ponsel menjadi alat pelarian instan. Namun, orang yang bisa duduk diam tanpa ponsel memiliki toleransi kebosanan yang lebih tinggi.

Psikologi melihat kebosanan bukan sebagai musuh, melainkan ruang kosong yang subur bagi kreativitas dan pemikiran mendalam. Orang-orang ini tidak tergesa-gesa “mengisi” setiap jeda, karena mereka tahu kebosanan bersifat sementara dan tidak berbahaya.

Editor: Hanny Suwindari
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