8 Kualitas yang Dimiliki Orang yang Suka Membantu Tanpa Mengharapkan Balasan

Ilustrasi orang yang membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Memberikan bantuan kepada orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan merupakan sikap yang tidak dimiliki semua orang. Perilaku ini mencerminkan kepedulian, empati, dan keinginan untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekitar.
Mereka yang gemar membantu secara ikhlas biasanya tidak berfokus pada apa yang akan mereka terima kembali. Bagi mereka, berbagi kebaikan adalah bentuk kepedulian yang dapat menghadirkan manfaat bagi orang lain.
Lantas, apa yang membuat seseorang mampu memiliki ketulusan seperti itu? Sikap dan karakter apa saja yang mendukung mereka untuk terus berbuat baik tanpa pamrih?
Mengutip laman Global English Editing, berikut delapan kualitas yang sering ditemukan pada orang-orang yang senang membantu sesama tanpa mengharapkan balasan apa pun.
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1. Altruisme
Kualitas pertama yang membedakan mereka yang membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun adalah altruisme.
Altruisme adalah sikap tanpa pamrih terhadap kesejahteraan orang lain. Ini adalah kemauan untuk mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan Anda sendiri, tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan apa pun.
Orang-orang ini tidak membantu karena mereka ingin terlihat baik atau merasa baik. Mereka membantu karena mereka benar-benar peduli dengan kesejahteraan orang lain.
Bagi mereka, kebaikan bukanlah strategi atau cara untuk mencapai tujuan. Itu adalah cara hidup yang sudah tertanam kuat dalam karakter mereka.
Mereka didorong oleh rasa belas kasih dan empati, selalu siap mengulurkan tangan membantu, bahkan saat tidak ada seorang pun yang melihat.
2. Empati
Ini adalah sifat umum di antara mereka yang membantu tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk berempati dengan orang lain, untuk memahami perasaan dan sudut pandang mereka.
Empati ini mendorong keinginan mereka untuk membantu, karena mereka dapat merasakan penderitaan atau perjuangan yang dialami orang lain.
3. Kesabaran
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