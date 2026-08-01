Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 22.45 WIB

6 Cara Sederhana yang Efektif untuk Meningkatkan Diri Anda agar Merasa Bahagia Menurut Psikologi

seseorang yang berusaha meningkatkan diri./Magnific/jcomp - Image

seseorang yang berusaha meningkatkan diri./Magnific/jcomp

JawaPos.com - Setiap orang tentu ingin hidup bahagia. Namun, banyak yang menganggap bahwa kebahagiaan hanya bisa diperoleh ketika memiliki banyak uang, jabatan tinggi, atau kehidupan yang sempurna.

Padahal, menurut berbagai penelitian dalam bidang psikologi, kebahagiaan lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari daripada keadaan eksternal semata.

Psikologi positif, cabang ilmu psikologi yang mempelajari kesejahteraan manusia, menjelaskan bahwa seseorang dapat melatih pikirannya untuk menjadi lebih bahagia melalui tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari cara kita menjalani kehidupan setiap hari.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (1/8), terdapat enam cara sederhana namun efektif yang telah didukung oleh berbagai penelitian psikologi untuk membantu meningkatkan kualitas hidup dan membuat Anda merasa lebih bahagia.

1. Melatih Rasa Syukur Setiap Hari

Salah satu kebiasaan yang paling sering direkomendasikan oleh para psikolog adalah melatih rasa syukur. Bersyukur membantu otak mengalihkan fokus dari kekurangan menuju hal-hal positif yang sudah dimiliki.

Sering kali kita terlalu sibuk mengejar sesuatu hingga lupa menghargai apa yang telah ada. Padahal, rasa syukur mampu meningkatkan kepuasan hidup dan mengurangi kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain.

Cara sederhana untuk mempraktikkannya adalah dengan menuliskan tiga hal yang Anda syukuri setiap malam sebelum tidur. Hal-hal tersebut tidak harus besar, seperti memperoleh promosi jabatan. Secangkir kopi hangat, cuaca yang cerah, atau percakapan menyenangkan dengan teman pun layak disyukuri.

Semakin sering Anda melatih rasa syukur, semakin mudah otak mengenali pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
5 Kebiasaan Gaya Hidup Warga Denmark Sehingga Jadi Negara Paling Bahagia di Dunia - Image
Kepribadian

5 Kebiasaan Gaya Hidup Warga Denmark Sehingga Jadi Negara Paling Bahagia di Dunia

Jumat, 31 Juli 2026 | 19.46 WIB

Menurut Psikologi, Jika Pria Menunjukkan 10 Perilaku Ini, Dia Benar-benar Bahagia Menjadi Lajang - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Jika Pria Menunjukkan 10 Perilaku Ini, Dia Benar-benar Bahagia Menjadi Lajang

Rabu, 29 Juli 2026 | 10.43 WIB

5 Kebiasaan yang Menjadi Kunci Kebahagiaan Sejati, Menurut Penelitian - Image
Kepribadian

5 Kebiasaan yang Menjadi Kunci Kebahagiaan Sejati, Menurut Penelitian

Selasa, 28 Juli 2026 | 20.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore