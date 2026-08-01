6 Cara Sederhana yang Efektif untuk Meningkatkan Diri Anda agar Merasa Bahagia Menurut Psikologi

seseorang yang berusaha meningkatkan diri./Magnific/jcomp
JawaPos.com - Setiap orang tentu ingin hidup bahagia. Namun, banyak yang menganggap bahwa kebahagiaan hanya bisa diperoleh ketika memiliki banyak uang, jabatan tinggi, atau kehidupan yang sempurna.
Padahal, menurut berbagai penelitian dalam bidang psikologi, kebahagiaan lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari daripada keadaan eksternal semata.
Psikologi positif, cabang ilmu psikologi yang mempelajari kesejahteraan manusia, menjelaskan bahwa seseorang dapat melatih pikirannya untuk menjadi lebih bahagia melalui tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten.
Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari cara kita menjalani kehidupan setiap hari.
Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (1/8), terdapat enam cara sederhana namun efektif yang telah didukung oleh berbagai penelitian psikologi untuk membantu meningkatkan kualitas hidup dan membuat Anda merasa lebih bahagia.
1. Melatih Rasa Syukur Setiap Hari
Salah satu kebiasaan yang paling sering direkomendasikan oleh para psikolog adalah melatih rasa syukur. Bersyukur membantu otak mengalihkan fokus dari kekurangan menuju hal-hal positif yang sudah dimiliki.
Sering kali kita terlalu sibuk mengejar sesuatu hingga lupa menghargai apa yang telah ada. Padahal, rasa syukur mampu meningkatkan kepuasan hidup dan mengurangi kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain.
Cara sederhana untuk mempraktikkannya adalah dengan menuliskan tiga hal yang Anda syukuri setiap malam sebelum tidur. Hal-hal tersebut tidak harus besar, seperti memperoleh promosi jabatan. Secangkir kopi hangat, cuaca yang cerah, atau percakapan menyenangkan dengan teman pun layak disyukuri.
Semakin sering Anda melatih rasa syukur, semakin mudah otak mengenali pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet