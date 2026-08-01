6 Cara Sederhana yang Efektif untuk Meningkatkan Diri Anda agar Merasa Bahagia Menurut Psikologi

JawaPos.com - Setiap orang tentu ingin hidup bahagia. Namun, banyak yang menganggap bahwa kebahagiaan hanya bisa diperoleh ketika memiliki banyak uang, jabatan tinggi, atau kehidupan yang sempurna.

Padahal, menurut berbagai penelitian dalam bidang psikologi, kebahagiaan lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari daripada keadaan eksternal semata.

Psikologi positif, cabang ilmu psikologi yang mempelajari kesejahteraan manusia, menjelaskan bahwa seseorang dapat melatih pikirannya untuk menjadi lebih bahagia melalui tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari cara kita menjalani kehidupan setiap hari.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (1/8), terdapat enam cara sederhana namun efektif yang telah didukung oleh berbagai penelitian psikologi untuk membantu meningkatkan kualitas hidup dan membuat Anda merasa lebih bahagia.

1. Melatih Rasa Syukur Setiap Hari

Salah satu kebiasaan yang paling sering direkomendasikan oleh para psikolog adalah melatih rasa syukur. Bersyukur membantu otak mengalihkan fokus dari kekurangan menuju hal-hal positif yang sudah dimiliki.

Sering kali kita terlalu sibuk mengejar sesuatu hingga lupa menghargai apa yang telah ada. Padahal, rasa syukur mampu meningkatkan kepuasan hidup dan mengurangi kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain.

Cara sederhana untuk mempraktikkannya adalah dengan menuliskan tiga hal yang Anda syukuri setiap malam sebelum tidur. Hal-hal tersebut tidak harus besar, seperti memperoleh promosi jabatan. Secangkir kopi hangat, cuaca yang cerah, atau percakapan menyenangkan dengan teman pun layak disyukuri.