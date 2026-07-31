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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 31 Juli 2026 | 19.46 WIB

5 Kebiasaan Gaya Hidup Warga Denmark Sehingga Jadi Negara Paling Bahagia di Dunia

Kebiasaan gaya hidup warga Denmark sehingga jadi negara paling bahagia di dunia./Magnific/ lookstudio - Image

Kebiasaan gaya hidup warga Denmark sehingga jadi negara paling bahagia di dunia./Magnific/ lookstudio

JawaPos.com – Gaya hidup masyarakat di berbagai negara ternyata sangat memengaruhi tingkat kebahagiaan yang dirasakan penduduknya sehari-hari.

Denmark dikenal sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia berkat konsep hidup yang disebut hygge.

Konsep ini menekankan suasana hangat serta kemampuan menikmati hal-hal baik yang ditawarkan kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (31/7), berikut lima kebiasaan warga Denmark yang membuat negara tersebut terus menjadi negara paling bahagia di dunia.

1. Tetap menjadi diri sendiri secara autentik

Salah satu prinsip utama dalam konsep hygge berkaitan erat dengan sikap autentik terhadap diri sendiri.

Warga Denmark tidak berpura-pura menjadi sosok yang berbeda dari dirinya yang sebenarnya di hadapan orang lain.

Mereka memilih untuk melepaskan kewaspadaan berlebihan dan membiarkan orang lain melakukan hal yang sama.

Hygge pada dasarnya menciptakan ruang interaksi yang bebas dari penilaian dan perbandingan sosial.

Ketika seseorang berhenti berusaha membuktikan sesuatu, hubungan antarmanusia dapat terbentuk secara lebih nyata dan tulus.

Editor: Hanny Suwindari
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