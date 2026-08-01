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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 22.37 WIB

6 Alasan Mengapa Kepekaan Berlebihan Dapat Merusak Hubungan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup./Magnific/drobotdean - Image

seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup./Magnific/drobotdean

JawaPos.com - Dalam setiap hubungan, baik hubungan asmara, persahabatan, maupun keluarga, kepekaan terhadap perasaan orang lain merupakan kualitas yang sangat penting. Seseorang yang peka biasanya lebih mudah memahami emosi pasangan, mampu berempati, dan menjaga komunikasi tetap hangat.

Namun, psikologi juga menunjukkan bahwa kepekaan yang berlebihan dapat berubah menjadi pedang bermata dua. Ketika seseorang terlalu sensitif terhadap perkataan, ekspresi wajah, atau tindakan orang lain, hubungan justru bisa dipenuhi kesalahpahaman, konflik, hingga kelelahan emosional.

Kepekaan berlebihan bukan berarti seseorang lemah. Dalam banyak kasus, kondisi ini muncul karena pengalaman masa lalu, pola pengasuhan, trauma emosional, atau tingkat kecemasan yang tinggi. Meski demikian, jika tidak dikelola dengan baik, kepekaan yang berlebihan dapat mengganggu kualitas hubungan dalam jangka panjang.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (1/8), terdapat enam alasan mengapa kepekaan berlebihan dapat merusak hubungan menurut psikologi.

1. Terlalu Sering Menafsirkan Hal Secara Negatif

Dalam psikologi kognitif, terdapat konsep negative interpretation bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk menafsirkan situasi yang sebenarnya netral menjadi sesuatu yang negatif.

Misalnya, pasangan terlambat membalas pesan karena sedang bekerja. Orang yang terlalu sensitif mungkin langsung berpikir bahwa pasangannya mulai bosan, marah, atau tidak lagi mencintainya.

Padahal kenyataannya belum tentu demikian.

Semakin sering seseorang membuat asumsi negatif tanpa bukti yang jelas, semakin besar kemungkinan muncul konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Akibatnya:

Editor: Hanny Suwindari
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