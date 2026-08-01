7 Alasan yang Sering Ditemui yang Membuat Suatu Hubungan Mulai Terasa Berat Menurut Psikologi

JawaPos.com - Setiap hubungan pada awalnya sering dipenuhi dengan rasa antusias, perhatian, dan keinginan untuk selalu bersama.

Namun seiring berjalannya waktu, tidak sedikit pasangan yang mulai merasakan hubungan mereka menjadi semakin berat. Percakapan terasa hambar, kesalahpahaman semakin sering terjadi, bahkan hal-hal kecil dapat berubah menjadi pertengkaran besar.

Dalam psikologi hubungan, kondisi ini bukan berarti cinta telah hilang. Justru, hubungan yang terasa berat sering kali merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor yang perlahan mengikis kualitas hubungan tanpa disadari. Jika penyebabnya dikenali sejak dini, banyak hubungan masih memiliki peluang untuk diperbaiki.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (1/8), terdapat tujuh alasan yang paling sering ditemukan dalam psikologi mengapa sebuah hubungan mulai terasa berat.

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1. Komunikasi yang Tidak Lagi Efektif

Komunikasi merupakan fondasi utama dalam setiap hubungan. Ketika komunikasi mulai berubah menjadi saling menyalahkan, menghindar, atau bahkan memilih diam, hubungan perlahan kehilangan rasa aman.

Dalam psikologi, komunikasi yang buruk membuat pasangan lebih mudah menafsirkan sesuatu secara negatif. Sebuah pesan singkat yang tidak dibalas, nada bicara yang sedikit berbeda, atau ekspresi wajah yang datar bisa memicu asumsi yang sebenarnya belum tentu benar.

Hubungan menjadi semakin berat karena masalah kecil terus menumpuk tanpa pernah benar-benar diselesaikan.

Tanda-tandanya antara lain: