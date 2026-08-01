7 Cara untuk Mulai Melihat Nilai Diri Anda dalam Sebuah Hubungan Menurut Psikologi

seseorang yang mengenali dirinya sendiri dengan baik./Magnific/wirestock_creators
JawaPos.com - Setiap orang ingin merasa dicintai, dihargai, dan diterima dalam sebuah hubungan. Namun, tidak sedikit orang yang justru mengukur nilai dirinya dari bagaimana pasangan memperlakukan mereka. Ketika mendapatkan perhatian, mereka merasa berharga. Sebaliknya, ketika diabaikan atau dikritik, mereka merasa tidak layak dicintai.
Menurut psikologi, cara pandang seperti ini dapat membuat seseorang bergantung secara emosional kepada pasangan. Padahal, nilai diri atau self-worth seharusnya berasal dari dalam diri, bukan dari validasi orang lain.
Memiliki nilai diri yang sehat bukan berarti menjadi egois atau merasa lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, seseorang yang memiliki self-worth yang baik mampu membangun hubungan yang lebih sehat, menetapkan batasan yang jelas, dan tidak mudah kehilangan jati diri demi mempertahankan hubungan.
Lalu, bagaimana cara mulai melihat nilai diri Anda dalam sebuah hubungan?
Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (1/8), terdapat tujuh langkah yang didukung oleh prinsip-prinsip psikologi.
1. Sadari Bahwa Nilai Diri Tidak Ditentukan oleh Pasangan
Kesalahan yang sering terjadi adalah menjadikan pasangan sebagai "penentu" harga diri. Misalnya, ketika pasangan memberikan pujian, Anda merasa percaya diri. Namun ketika pasangan terlihat dingin atau sibuk, Anda langsung merasa tidak berarti.
Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan ketergantungan terhadap validasi eksternal. Ketika kebahagiaan bergantung pada respons orang lain, emosi menjadi sangat mudah naik turun.
Mulailah mengingat bahwa Anda tetap memiliki nilai sebagai individu, terlepas dari bagaimana pasangan sedang bersikap. Kepribadian, kemampuan, pengalaman hidup, dan karakter yang Anda miliki adalah bagian dari identitas yang tidak bergantung pada siapa pun.
Semakin Anda memahami hal ini, semakin stabil rasa percaya diri yang dimiliki.
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