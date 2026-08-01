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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 19.00 WIB

9 Kalimat Ciri Khas Orang yang Haus akan Perhatian Menurut Psikologi

Kalimat ciri khas orang yang haus akan perhatian menurut psikologi / foto : Magnific/ jcomp - Image

Kalimat ciri khas orang yang haus akan perhatian menurut psikologi / foto : Magnific/ jcomp

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa seseorang yang selalu berusaha mengalihkan pembicaraan kepada dirinya biasanya sedang mencari perhatian.

Sikap tersebut sering dianggap dapat mempererat hubungan, padahal justru menimbulkan efek sebaliknya bagi orang di sekitarnya.

Rasa haus akan perhatian ini kerap membuat orang terdekat merasa lelah dan enggan berlama-lama berinteraksi dengannya.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (1/8), berikut sembilan kalimat khas yang biasa diucapkan orang yang haus akan perhatian dalam percakapan sehari-hari.

1. "Mereka terobsesi denganku"

Kalimat ini menjadi salah satu tanda paling jelas dari seseorang yang haus akan perhatian.

Mereka bersikeras bahwa orang lain terus-menerus membicarakan dirinya dalam berbagai kesempatan.

Ucapan ini secara tidak langsung menyiratkan bahwa kamu juga seharusnya turut memperhatikan dirinya.

Kondisi ini juga dapat dikaitkan dengan kecenderungan melebih-lebihkan seberapa besar perhatian orang lain terhadap dirinya.

2. "Kamu tahu tidak..."

Editor: Setyo Adi Nugroho
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