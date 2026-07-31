Sering Dilakukan Setiap Hari, 10 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Mental Semakin Melemah

JawaPos.com – Ada beberapa kebiasaan yang muncul secara perlahan dalam kehidupan sehari-hari tanpa memberikan tanda bahaya yang jelas.

Kebiasaan tersebut mungkin tidak langsung membawa perubahan besar, tetapi jika terus dilakukan dapat memengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri, menurunkan energi positif, hingga membuat rasa percaya diri semakin berkurang.

Sering kali seseorang baru menyadarinya ketika mulai merasa kehilangan semangat, tidak lagi menikmati aktivitas yang dulu disukai, atau merasa jauh dari versi terbaik dirinya.

Jika belakangan ini Anda merasa kurang bersemangat atau kehilangan motivasi, bisa jadi ada pola tertentu yang tanpa sadar sedang memengaruhi kondisi tersebut.

Dilansir dari laman Geediting.com, berikut beberapa kebiasaan yang dapat menguras semangat dan perlahan melemahkan kepercayaan diri.

1. Membiarkan Hubungan Sosial Semakin Menjauh Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai mengurangi interaksi dengan lingkungan sekitar.

Kesibukan, perubahan hidup, atau kenyamanan berada dalam kesendirian sering membuat seseorang berhenti menghubungi teman maupun keluarga.

Namun, terlalu lama menarik diri dari hubungan sosial dapat membuat seseorang kehilangan koneksi dengan dunia luar.

Berinteraksi dengan orang lain membantu menjaga rasa memiliki, mengingatkan tentang nilai diri, dan memberikan sudut pandang baru dalam menjalani kehidupan.