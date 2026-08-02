Menurut Psikologi, 6 Kebiasaan Ini Bantu Anda Berhenti Menutup Diri Saat Menghadapi Konflik

seseorang yang menutup diri saat terjadi konflik. (Magnific)

JawaPos.com - Konflik adalah bagian yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan. Perbedaan pendapat dengan pasangan, keluarga, teman, atau rekan kerja merupakan hal yang wajar. Namun, setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi situasi tersebut. Ada yang langsung mengutarakan isi hati, ada pula yang memilih diam dan menutup diri.



Sekilas, menghindari konflik mungkin terasa sebagai jalan paling aman. Dengan tidak berbicara, seseorang berharap pertengkaran segera mereda. Akan tetapi, menurut psikologi, kebiasaan menutup diri secara terus-menerus justru dapat memperburuk hubungan, meningkatkan stres, dan membuat masalah tidak pernah benar-benar selesai.



Sikap ini sering dikenal sebagai bentuk withdrawal atau menarik diri dari interaksi ketika menghadapi tekanan emosional. Jika dilakukan sesekali, hal tersebut masih tergolong normal. Namun, apabila menjadi pola yang berulang, kebiasaan tersebut dapat menghambat komunikasi yang sehat.



Kabar baiknya, kebiasaan menutup diri bukanlah sesuatu yang permanen. Dengan latihan yang konsisten, seseorang dapat belajar menghadapi konflik secara lebih sehat tanpa harus merasa terancam.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (2/8), terdapat enam kebiasaan yang dapat membantu Anda berhenti menutup diri saat terjadi konflik menurut sudut pandang psikologi.



1. Kenali Emosi Sebelum Bereaksi



Banyak orang menutup diri bukan karena tidak peduli, melainkan karena merasa kewalahan oleh emosi yang muncul. Rasa marah, kecewa, takut ditolak, atau malu dapat membuat seseorang memilih diam daripada mengatakan sesuatu yang mungkin disesali.



Psikologi menjelaskan bahwa mengenali emosi merupakan langkah awal dalam mengelola respons terhadap konflik. Ketika Anda mampu memberi nama pada perasaan yang sedang dialami, intensitas emosi cenderung menjadi lebih terkendali.



Cobalah berhenti sejenak dan tanyakan kepada diri sendiri:



Apa yang sebenarnya sedang saya rasakan?

Apa penyebab utama perasaan ini?

Apa yang saya butuhkan saat ini?



Kesadaran emosional membantu Anda merespons dengan lebih tenang dibanding bereaksi secara impulsif atau menghilang dari percakapan.



2. Biasakan Mengambil Jeda, Bukan Menghindar



Mengambil jeda berbeda dengan menghindari konflik. Jeda bertujuan untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan diskusi, sedangkan menghindar berarti meninggalkan masalah tanpa kepastian kapan akan dibahas kembali.



Dalam psikologi hubungan, jeda yang disepakati bersama justru dapat membantu kedua belah pihak mengendalikan emosi sehingga percakapan menjadi lebih produktif.



Misalnya, Anda dapat mengatakan, "Saya sedang terlalu emosional. Bisakah kita melanjutkan pembicaraan ini setelah saya lebih tenang?"



Kalimat sederhana seperti ini menunjukkan bahwa Anda tetap berkomitmen menyelesaikan masalah, bukan melarikan diri darinya.



3. Latih Mengungkapkan Perasaan Secara Bertahap



Tidak semua orang terbiasa mengungkapkan isi hati. Jika selama bertahun-tahun Anda memilih diam, perubahan tentu membutuhkan waktu.



Mulailah dari hal-hal kecil. Daripada memendam semuanya, cobalah menyampaikan satu perasaan secara jujur.



Contohnya:



"Saya merasa sedih ketika pendapat saya tidak didengarkan."

"Saya merasa kecewa dengan situasi ini."



Dalam psikologi komunikasi, penggunaan kalimat yang berfokus pada perasaan diri sendiri (I statement) cenderung mengurangi sikap defensif lawan bicara dibandingkan kalimat yang menyalahkan.



4. Ubah Cara Pandang terhadap Konflik



Sebagian orang memandang konflik sebagai sesuatu yang berbahaya. Pengalaman masa lalu, pola asuh, atau hubungan yang tidak sehat dapat membentuk keyakinan bahwa setiap konflik pasti berakhir dengan penolakan atau pertengkaran besar.



Padahal, konflik yang dikelola dengan baik justru menjadi kesempatan untuk saling memahami kebutuhan masing-masing.



Mengubah pola pikir ini membutuhkan latihan. Cobalah melihat konflik sebagai proses mencari solusi bersama, bukan ajang menentukan siapa yang menang atau kalah.



Ketika cara pandang berubah, rasa takut untuk berbicara pun perlahan akan berkurang.



5. Bangun Keberanian untuk Mendengarkan dan Didengar



Komunikasi yang sehat bukan hanya soal berbicara, tetapi juga mendengarkan.



Saat konflik terjadi, fokuslah memahami sudut pandang orang lain tanpa langsung menyiapkan sanggahan. Setelah itu, berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk didengar.



Psikologi menunjukkan bahwa seseorang akan lebih mudah membuka diri ketika merasa aman dan dihargai dalam percakapan.



Oleh karena itu, cobalah menjaga kontak mata, dengarkan tanpa memotong pembicaraan, lalu sampaikan pendapat dengan nada yang tenang dan jelas.



6. Latih Kebiasaan Refleksi Setelah Konflik Selesai



Setelah konflik berakhir, luangkan waktu untuk mengevaluasi pengalaman tersebut.



Tanyakan pada diri sendiri:



Bagian mana yang sudah saya lakukan dengan baik?

Kapan saya mulai ingin menutup diri?

Apa yang bisa saya lakukan lebih baik pada konflik berikutnya?



Refleksi membantu otak membangun pola respons baru. Semakin sering Anda mengevaluasi diri, semakin mudah mengenali kebiasaan lama yang ingin diubah.



Perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan perkembangan yang berarti.



Penutup



Menutup diri saat menghadapi konflik bukan berarti Anda lemah atau tidak mampu berkomunikasi. Sering kali, sikap tersebut merupakan mekanisme perlindungan yang terbentuk dari pengalaman sebelumnya. Namun, jika terus dipertahankan, kebiasaan ini dapat menghambat hubungan dengan orang-orang di sekitar.



Dengan belajar mengenali emosi, mengambil jeda yang sehat, mengungkapkan perasaan secara bertahap, mengubah cara pandang terhadap konflik, membangun komunikasi yang terbuka, serta melakukan refleksi setelah konflik, Anda dapat mengembangkan pola respons yang lebih sehat.



