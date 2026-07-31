Tes Kepribadian: Cara Tidur Bisa Ungkap Sifat Tersembunyi Dan Kebiasaan Hidup Asli Kamu, Cek Sekarang!

JawaPos.com - Pernahkah terlintas di pikiran bahwa posisi tidur ternyata bisa membongkar kepribadian yang tersembunyi?

Banyak orang belum sadar bahwa cara seseorang terlelap bukan sekadar kebiasaan sepele, tetapi bisa menjadi jendela untuk membaca pola pikir, karakter, hingga arah hidup.

Penelitian tentang cara tidur ini bahkan dituangkan dalam buku Sleep Positions oleh Samuel Dunkell, yang menyebutkan bahwa “cara kita tidur adalah cerminan cara kita hidup.”

Tak hanya menjadi topik menarik, tes kepribadian posisi tidur juga kini makin banyak dicari karena dipercaya dapat membantu seseorang mengenal sifat alami yang jarang disadari.

Dari kebiasaan tidur telentang hingga tengkurap, setiap posisi ternyata punya arti mendalam terkait sikap, perilaku sosial, hingga kecenderungan karier dan hubungan pribadi.

Dilansir dari laman Jagran Josh, berikut adalah arti kepribadian berdasarkan posisi tidur Anda:

1. Tidur Telentang: Sifat Tenang, Percaya Diri, Dan Penuh Karisma Jika Anda terbiasa tidur telentang, ini menandakan pribadi yang berkarakter kuat, fokus, dan penuh keyakinan. Anda menghindari drama dan gosip tidak penting, serta lebih suka memperdalam pengembangan diri dan kesehatan mental.

Orang dengan posisi tidur telentang biasanya memiliki ekspektasi tinggi, baik pada diri sendiri maupun orang lain.

Dengan pesona yang memikat, Anda mudah menjadi pusat perhatian dan senang mengumpulkan pengalaman hidup sebagai cerita berharga.