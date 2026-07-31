Tes Kepribadian: Cara Tidur Bisa Ungkap Sifat Tersembunyi Dan Kebiasaan Hidup Asli Kamu, Cek Sekarang!

Ilustrasi cara kepribadian berdasarkan cara tidur (freepik)
JawaPos.com - Pernahkah terlintas di pikiran bahwa posisi tidur ternyata bisa membongkar kepribadian yang tersembunyi?
Banyak orang belum sadar bahwa cara seseorang terlelap bukan sekadar kebiasaan sepele, tetapi bisa menjadi jendela untuk membaca pola pikir, karakter, hingga arah hidup.
Penelitian tentang cara tidur ini bahkan dituangkan dalam buku Sleep Positions oleh Samuel Dunkell, yang menyebutkan bahwa “cara kita tidur adalah cerminan cara kita hidup.”
Tak hanya menjadi topik menarik, tes kepribadian posisi tidur juga kini makin banyak dicari karena dipercaya dapat membantu seseorang mengenal sifat alami yang jarang disadari.
Dari kebiasaan tidur telentang hingga tengkurap, setiap posisi ternyata punya arti mendalam terkait sikap, perilaku sosial, hingga kecenderungan karier dan hubungan pribadi.
Dilansir dari laman Jagran Josh, berikut adalah arti kepribadian berdasarkan posisi tidur Anda:
Jika Anda terbiasa tidur telentang, ini menandakan pribadi yang berkarakter kuat, fokus, dan penuh keyakinan. Anda menghindari drama dan gosip tidak penting, serta lebih suka memperdalam pengembangan diri dan kesehatan mental.
Orang dengan posisi tidur telentang biasanya memiliki ekspektasi tinggi, baik pada diri sendiri maupun orang lain.
Dengan pesona yang memikat, Anda mudah menjadi pusat perhatian dan senang mengumpulkan pengalaman hidup sebagai cerita berharga.
Dalam dunia kerja, orang dengan posisi tidur telentang cocok meniti karier di bidang yang menuntut keahlian komunikasi dan kepemimpinan seperti pemasaran, manajemen, atau hubungan masyarakat.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!