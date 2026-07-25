4 Zodiak yang Paling Pintar Menjaga Rahasia, Tempat Curhat Teraman yang Bisa Dipercaya

JawaPos.com - Tidak semua orang mampu menyimpan rahasia.

Beberapa diantaranya cenderung mudah membocorkan cerita karena berbicara tanpa berpikir dampaknya pada orang lain.

Namun, ada juga zodiak yang dikenal sangat dapat dipercaya. Mereka tidak akan bergosip terang-terangan soal orang yang mereka sayangi.

Mengutip informasi dari laman collective.world, berikut empat zodiak yang dikenal paling bisa menjaga rahasia.

Capricorn

Capricorn dikenal sangat setia dan selalu mengutamakan keluarga dan sahabatnya. Mereka berusaha membuat orang-orang yang mereka cintai merasa aman, nyaman, dan dihargai.

Jika anda menceritakan sebuah rahasia pada capricorn, mereka tidak akan membocorkannya pada siapapun. Bahkan saat ditawari imbalan besar, mereka tetap tidak akan tega mengkhianati anda.

Cancer

Rahasia yang anda titipkan pada cancer akan mereka simpan rapat-rapat. Satu-satunya alasan mereka mengungkapkannya adalah jika mereka merasa anda berada di dalam bahaya dan informasi tersebut diperuntukkan untuk membantu anda.

Virgo

Virgo tidak suka jika kehidupan pribadinya dicampuri, sehingga mereka juga menghormati batasan privasi orang lain.

Sekalipun mereka merasa rahasia itu sebaliknya diketahui orang lain. Virgo tidak akan melampaui batas dan membocorkan rahasia anda. Mereka menghargai kepercayaan yang diberikan.

Scorpio