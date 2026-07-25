Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 25 Juli 2026 | 12.10 WIB

4 Zodiak yang Paling Pintar Menjaga Rahasia, Tempat Curhat Teraman yang Bisa Dipercaya

Ilustrasi persahabatan/Magnific - Image

Ilustrasi persahabatan/Magnific

JawaPos.com - Tidak semua orang mampu menyimpan rahasia. 

Beberapa diantaranya cenderung mudah membocorkan cerita karena berbicara tanpa berpikir dampaknya pada orang lain. 

Namun, ada juga zodiak yang dikenal sangat dapat dipercaya. Mereka tidak akan bergosip terang-terangan soal orang yang mereka sayangi.

Mengutip informasi dari laman collective.world, berikut empat zodiak yang dikenal paling bisa menjaga rahasia

Capricorn dikenal sangat setia dan selalu mengutamakan keluarga dan sahabatnya. Mereka berusaha membuat orang-orang yang mereka cintai merasa aman, nyaman, dan dihargai.

Jika anda menceritakan sebuah rahasia pada capricorn, mereka tidak akan membocorkannya pada siapapun. Bahkan saat ditawari imbalan besar, mereka tetap tidak akan tega mengkhianati anda.

Rahasia yang anda titipkan pada cancer akan mereka simpan rapat-rapat. Satu-satunya  alasan mereka mengungkapkannya adalah jika mereka merasa anda berada di dalam bahaya dan informasi tersebut diperuntukkan untuk membantu anda. 

Virgo tidak suka jika kehidupan pribadinya dicampuri, sehingga mereka juga menghormati batasan privasi orang lain.

Sekalipun mereka merasa rahasia itu sebaliknya diketahui orang lain. Virgo tidak akan melampaui batas dan membocorkan rahasia anda. Mereka menghargai kepercayaan yang diberikan.

Scorpio sangat berhati-hati dalam menjaga privasi karena tidak ingin orang asing mengetahui terlalu banyak tentang hidupnya.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
5 Rahasia Merawat Pakaian Berwarna agar Tetap Seperti Baru - Image
Lifestyle

5 Rahasia Merawat Pakaian Berwarna agar Tetap Seperti Baru

Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.53 WIB

7 Cara Rahasia untuk Menciptakan Tempat Kerja yang Menarik bagi Gen Z Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

7 Cara Rahasia untuk Menciptakan Tempat Kerja yang Menarik bagi Gen Z Menurut Psikologi

Senin, 20 Juli 2026 | 04.29 WIB

Jika Anda Ingin Benar-Benar Menikmati Pekerjaan, Kenali 6 Rahasia yang Jarang Diketahui Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Ingin Benar-Benar Menikmati Pekerjaan, Kenali 6 Rahasia yang Jarang Diketahui Ini Menurut Psikologi

Kamis, 16 Juli 2026 | 21.55 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

5

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

6

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

7

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

8

Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore