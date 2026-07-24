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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.53 WIB

5 Rahasia Merawat Pakaian Berwarna agar Tetap Seperti Baru

seseorang yang mencuci pakaian secara teratur (Freepik/freepik) - Image

seseorang yang mencuci pakaian secara teratur (Freepik/freepik)

JawaPos.com - Pakaian dengan warna cerah sering kali mengalami perubahan warna setelah dicuci berulang kali.

Menjaga agar warna pakaian tetap terlihat seperti baru tidak hanya bergantung pada instruksi perawatan yang tertera pada label, tetapi juga membutuhkan teknik pencucian yang tepat.

Paparan sinar matahari, proses mencuci, hingga penggunaan sehari-hari dapat membuat warna kain perlahan memudar.

Namun, dengan beberapa langkah sederhana, pakaian berwarna dapat tetap terjaga kualitasnya dan lebih awet digunakan. Dikutip dari Martha Stewart, berikut lima trik mencuci pakaian berwarna agar tidak mudah pudar.

1. Merendam dalam cuka

Merendam pakaian dalam cuka dapat membantu menghilangkan residu deterjen dan mengembalikan warna yang pudar.

Campurkan satu bagian cuka dengan empat bagian air dingin dalam wadah besar dan rendam pakaian selama 30 menit.

Kemudian cuci seperti biasa dengan deterjen. Cuka membantu menghilangkan residu yang membuat warna terlihat kusam.

Menambahkan 1/4 cangkir air lemon ke pakaian berwarna dapat memberikan efek serupa.

Selalu periksa jenis kain dan ketahanan warna sebelum menggunakan pemutih apa pun.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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