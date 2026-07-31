Tes Kepribadian: Garis Tangan Membuka Rahasia Sifat Asli, Kekuatan Mental, Logika, Dan Emosi Tersembunyi

Ilustrasi tes dari garis tangan
JawaPos.com - Percaya atau tidak, garis di telapak tangan ternyata bukan sekadar guratan biasa. Dalam ilmu palmistri, garis tangan disebut-sebut sebagai cerminan pola pikir, kekuatan mental, hingga cara seseorang membuat keputusan.
Sebagian orang salah mengira panjang garis tangan berkaitan dengan tingkat kecerdasan. Padahal, garis ini justru merefleksikan bagaimana otak memproses informasi, menghadapi tantangan, serta menjaga stabilitas emosi.
Baik panjang maupun pendek, garis tangan punya makna mendalam yang dapat membantu Anda lebih memahami cara kerja pikiran sendiri.
Dilansir dari laman Jagran Josh, berikut adalah arti tes kepribadian berdasarkan garis tangan yang perlu Anda ketahui:
Jika Anda memiliki garis tangan panjang, kepribadian Anda menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa. Anda biasanya punya batasan mental yang jelas dan pikiran yang aktif.
Orang dengan garis kepala panjang dikenal mampu berpikir jernih, visioner, dan detail. Namun, sisi negatifnya, kebiasaan menganalisis secara mendalam ini kadang membuat Anda terjebak dalam overthinking sebelum mengambil keputusan penting.
Anda terbiasa mengumpulkan informasi, menganalisis, hingga merangkai benang merah dari setiap detail yang ada. Tidak heran, banyak pemilik garis kepala panjang tertarik dengan topik-topik yang menantang intelektual atau diskusi mendalam.
Sayangnya, beban pikiran yang berat bisa membuat Anda cepat lelah secara mental. Meski demikian, Anda tetap dikenal cepat tanggap dan bijak dalam merespons masalah.
Berbeda dengan pemilik garis panjang, orang dengan garis kepala pendek cenderung memiliki karakter impulsif dan terkadang ceroboh.
Anda mungkin kurang memiliki daya tahan mental dalam menghadapi tekanan, serta cenderung bertindak tergesa-gesa tanpa pertimbangan matang. Seringkali, keputusan diambil secara spontan dan baru disesali kemudian.
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