Di GIIAS 2026, Lepas Ungkap Bangun Ekosistem Kepemilikan dari Pembelian hingga After Sales

JawaPos.com - Kehadiran kendaraan listrik dan plug-in hybrid (PHEV) di Indonesia kini tak lagi hanya dinilai dari desain, performa, atau teknologi yang dibawanya. Di tengah pertumbuhan pasar New Energy Vehicle (NEV), konsumen mulai menaruh perhatian lebih pada pengalaman kepemilikan setelah kendaraan dibeli, mulai dari proses transaksi, layanan purna jual, hingga kemudahan mengakses jaringan dealer.

Melihat perubahan tersebut, Lepas memanfaatkan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 untuk memperkenalkan konsep consumer ownership journey, yakni ekosistem kepemilikan kendaraan yang dirancang menyeluruh.

Strategi ini mencakup pengalaman saat membeli kendaraan, layanan purna jual melalui Lepas Care, hingga penguatan jaringan dealer agar pelanggan memperoleh layanan yang konsisten.

"Lepas membangun consumer ownership journey yang menyeluruh, mulai dari proses pembelian, layanan purna jual, hingga jaringan dealer yang terus berkembang agar pelanggan selalu merasa nyaman dan percaya diri. Inilah implementasi semangat Drive Your Elegance, menghadirkan pengalaman yang relevan dan bernilai bagi pelanggan di setiap perjalanan," ujar Temmy Wiradjaja, Vice Country Director Lepas Indonesia di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (30/7).

Menurut perusahaan, perjalanan konsumen dimulai sejak pertama kali berinteraksi dengan merek. Karena itu, selama penyelenggaraan GIIAS 2026, Lepas menghadirkan berbagai program penjualan yang ditujukan untuk memberikan nilai tambah sekaligus menjadi bentuk apresiasi bagi calon pembeli.

Salah satu program yang ditawarkan adalah kesempatan mengikuti lucky draw bagi setiap konsumen yang melakukan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) di booth Lepas selama GIIAS 2026.

Selain menghadirkan program penjualan, Lepas juga memperkuat layanan purna jual melalui Lepas Cafe. Perusahaan menilai hubungan dengan pelanggan justru dimulai ketika kendaraan telah diterima, sehingga dukungan selama masa kepemilikan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan konsumen.

Untuk Lepas L8 PHEV yang dipasarkan seharga Rp589 juta, paket Lepas Care mencakup garansi kendaraan selama enam tahun atau 150.000 kilometer, garansi baterai, motor, dan controller selama delapan tahun atau 160.000 kilometer, serta garansi mesin hingga 10 tahun atau 1.000.000 kilometer bagi pemilik pertama.

Selain itu tersedia layanan free service selama empat tahun atau 60.000 kilometer, layanan pickup & delivery selama dua tahun di area tertentu, serta road assistance hingga 50 kilometer selama tiga tahun.