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Rabbany Wanadriani
Jumat, 31 Juli 2026 | 10.33 WIB

Masih Kepikiran Mantan? Inilah 7 Alasan Psikologis Mengapa Anda Masih Memikirkannya

Ilustrasi mantan pacar (freepik) - Image

Ilustrasi mantan pacar (freepik)

JawaPos.com – Putus cinta bisa melelahkan secara emosional dan pikiran tentang mantan terus muncul kembali.

Anda mungkin mendapati diri memutar kembali kenangan lama, memeriksa media sosialnya, atau terkadang bahkan memimpikan sang mantan.

Meskipun terkadang membingungkan, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri.

Faktanya ada alasan psikologis di baliknya yang sering kali lebih dalam dan tidak kentara.

Pola mental dan emosional yang tersembunyi ini dapat membuat seseorang tetap terikat secara mental dengan seseorang, bahkan setelah mengikuti tips praktis untuk move on.

Dilansir English jagran, berikut 7 alasan psikologis mengapa Anda tidak bisa berhenti memikirkan mantan.

1. Otak Anda tidak mudah lepas

Manusia secara alami mempertahankan hubungan, terutama hubungan yang memberi mereka kenyamanan dan keamanan.

Pikiran terikat pada orang-orang yang telah menjadi bagian penting dalam hidup mereka.

Jadi, ketika seseorang yang dekat dengan mereka tiba-tiba tidak ada, otak akan terus mengingat kenangan tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
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