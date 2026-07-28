Pikiran Sering Melayang? Ini 7 Ciri Orang yang Kerap Kehilangan Arah Saat Percakapan

ciri kepribadian orang yang sering lupa ketika percakapan menurut Psikologi. (Freepik/ pressfoto)
JawaPos.com – Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang yang tiba-tiba lupa dengan apa yang ingin disampaikan di tengah percakapan? Kondisi tersebut ternyata dapat berkaitan dengan cara kerja pikiran, tingkat fokus, hingga pola kepribadian seseorang.
Dalam psikologi, kebiasaan lupa saat berbicara tidak selalu berarti seseorang tidak memperhatikan lawan bicara. Hal tersebut dapat muncul karena pikiran yang terlalu aktif, mudah terdistraksi, terlalu banyak menganalisis, atau memiliki perhatian yang lebih tertuju pada dunia internal.
Beberapa orang yang sering mengalami hal ini juga dikenal memiliki kecenderungan berpikir mendalam, kreatif, atau sangat peka terhadap lingkungan sekitar.
Dilansir dari geediting.com, berikut tujuh ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan kebiasaan lupa saat percakapan.
Orang dengan tingkat kreativitas tinggi biasanya memiliki pikiran yang dipenuhi banyak ide dan kemungkinan baru.
Aliran pemikiran yang cepat membuat mereka mampu menghubungkan berbagai konsep secara unik. Namun, hal tersebut juga dapat membuat perhatian mereka mudah berpindah dari satu topik ke topik lainnya.
Saat berbicara, mereka mungkin tiba-tiba menemukan gagasan baru sehingga kehilangan arah pembicaraan sebelumnya.
Meski terlihat seperti mudah lupa, kreativitas ini menjadi kelebihan karena membantu mereka menemukan solusi inovatif dan melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda.
Individu yang gemar melakukan refleksi diri sering memiliki dunia pemikiran yang kompleks.
Mereka terbiasa menganalisis perasaan, pengalaman, dan berbagai kemungkinan yang terjadi dalam hidupnya. Ketika sedang berbicara, pikiran mereka dapat beralih untuk memproses hal-hal internal tersebut.
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