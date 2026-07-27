10 Ciri Orang yang Lebih Suka Menu Restoran Cetak Dibanding Menu Digital

JawaPos.com – Di tengah perkembangan teknologi digital, banyak restoran kini mulai menggunakan menu berbasis kode QR untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan. Meski begitu, masih ada sebagian orang yang merasa lebih nyaman menggunakan menu cetak yang dapat dilihat secara langsung.

Dalam sudut pandang psikologi, pilihan terhadap menu fisik dibandingkan menu digital dapat menggambarkan preferensi seseorang dalam menerima informasi dan beradaptasi dengan perubahan di lingkungan sekitar.

Orang yang lebih menyukai menu cetak biasanya merasa lebih nyaman dengan sesuatu yang nyata, mudah diamati, dan tidak membutuhkan perangkat tambahan. Bagi sebagian individu, membaca daftar makanan secara langsung di kertas memberikan pengalaman yang lebih sederhana dan familiar.

Kebiasaan tersebut juga dapat berkaitan dengan kebutuhan akan kenyamanan visual, kemudahan dalam membandingkan pilihan, serta keinginan untuk memiliki kendali lebih besar saat menentukan menu yang akan dipilih.

Namun, menyukai menu cetak tidak selalu berarti seseorang tidak mengikuti perkembangan teknologi. Setiap orang memiliki alasan berbeda, mulai dari kebiasaan, pengalaman, hingga preferensi pribadi ketika menikmati aktivitas makan.

Dilansir dari GE Editing, berikut sepuluh perilaku yang sering dikaitkan dengan orang yang lebih suka menggunakan menu makan cetak dibandingkan kode QR menurut perspektif psikologi.

1. Menghargai pengalaman sentuhan fisik

Orang yang lebih suka menu cetak biasanya memiliki kecenderungan untuk menikmati tekstur dan sensasi menyentuh benda-benda di sekitar mereka.

Mereka merasakan kepuasan tersendiri ketika memegang kertas menu yang memiliki bobot, mendengar bunyi halaman yang dibalik, dan melihat menu terbuka di atas meja sebagai undangan untuk memulai pengalaman kuliner.