Sulit Dipercaya, Ini 7 Ciri Orang yang Terbiasa Berbohong Berdasarkan Psikologi

ilustrasi orang yang berbohong. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Menghadapi seseorang yang gemar berkata tidak jujur bukanlah hal yang mudah. Kebohongan yang dilakukan berulang kali dapat merusak kepercayaan dan membuat hubungan menjadi penuh keraguan.
Dalam psikologi, kebiasaan berbohong sering kali tidak muncul begitu saja. Ada sejumlah pola perilaku dan karakter tertentu yang kerap menyertai seseorang yang terbiasa menyembunyikan kebenaran.
Mengutip Geediting, berikut tujuh sifat yang sering dikaitkan dengan orang yang memiliki kebiasaan berbohong.
Baca Juga:Kerap Menguap Saat Melihat Orang Lain Menguap? Psikologi Mengatakan Anda Menunjukkan 7 Sifat Unik Ini
1. Enggan memberikan jawaban yang tegas
Salah satu tanda yang paling sering terlihat adalah kecenderungan menghindari jawaban secara langsung. Ketika diberi pertanyaan, mereka lebih memilih mengalihkan pembicaraan, memberikan jawaban yang berputar-putar, atau bahkan membalas dengan pertanyaan lain.
Cara ini sering digunakan untuk menghindari pengungkapan fakta yang sebenarnya.
2. Memiliki imajinasi yang kuat
Orang yang sering berbohong umumnya mampu menyusun cerita dengan sangat rinci dan terdengar masuk akal. Kreativitas tersebut membuat kebohongan mereka tampak lebih meyakinkan sehingga sulit dikenali.
Kemampuan berimajinasi menjadi salah satu alat yang membantu mereka mempertahankan cerita yang telah dibuat.
3. Mampu mengingat detail dengan baik
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi