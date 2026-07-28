Sulit Dipercaya, Ini 7 Ciri Orang yang Terbiasa Berbohong Berdasarkan Psikologi

JawaPos.com – Menghadapi seseorang yang gemar berkata tidak jujur bukanlah hal yang mudah. Kebohongan yang dilakukan berulang kali dapat merusak kepercayaan dan membuat hubungan menjadi penuh keraguan.

Dalam psikologi, kebiasaan berbohong sering kali tidak muncul begitu saja. Ada sejumlah pola perilaku dan karakter tertentu yang kerap menyertai seseorang yang terbiasa menyembunyikan kebenaran.

Mengutip Geediting, berikut tujuh sifat yang sering dikaitkan dengan orang yang memiliki kebiasaan berbohong.

1. Enggan memberikan jawaban yang tegas

Salah satu tanda yang paling sering terlihat adalah kecenderungan menghindari jawaban secara langsung. Ketika diberi pertanyaan, mereka lebih memilih mengalihkan pembicaraan, memberikan jawaban yang berputar-putar, atau bahkan membalas dengan pertanyaan lain.

Cara ini sering digunakan untuk menghindari pengungkapan fakta yang sebenarnya.

2. Memiliki imajinasi yang kuat

Orang yang sering berbohong umumnya mampu menyusun cerita dengan sangat rinci dan terdengar masuk akal. Kreativitas tersebut membuat kebohongan mereka tampak lebih meyakinkan sehingga sulit dikenali.

Kemampuan berimajinasi menjadi salah satu alat yang membantu mereka mempertahankan cerita yang telah dibuat.