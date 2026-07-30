Bukan Sekadar Pajangan, 6 Barang di Rak Buku Ini Ungkap Kepribadian Anda

Ilustrasi rak buku di rumah.

JawaPos.com - Rak buku di ruang tamu atau kamar tidur sejatinya bukan sekadar tempat menumpuk bacaan. Dalam studi psikologi tata ruang, benda-benda pribadi yang ditata dengan sengaja di rak buku bertindak sebagai "potret kepribadian" yang merefleksikan nilai hidup, kenangan manis, hingga kondisi emosional pemiliknya.

Setiap pilihan barang, mulai dari bingkai foto keluarga hingga rakitan hobi, menawarkan petunjuk visual tentang apa yang paling dihargai oleh seseorang dalam hidupnya.

Dikutip dari Your Tango, jika Anda atau kerabat memajang enam benda berikut di rak buku, ketahui makna psikologis dan karakter tersembunyi yang tersimpan di baliknya:

1. Foto Keluarga dan Orang Terkasih

Memilih untuk memajang foto fisik dalam bingkai, alih-alih mengendapkannya di galeri ponsel, menandakan bahwa hubungan interpersonal memegang peranan paling sentral dalam hidup Anda.

Visualisasi kehadiran keluarga, pasangan, sahabat, hingga hewan peliharaan menjadi sumber kebahagiaan emosional sehari-hari yang memberikan rasa aman (grounding) saat pemilik rumah merasa lelah dengan rutinitas.

2. Koleksi Buku Usang dengan Sampul Melengkung

Buku-buku dengan lipatan di sudut atau punggung yang retak menandakan bahwa sang pemilik adalah seorang pembelajar sejati yang menghargai substansi dibanding sekadar estetika dekorasi.

Buku usang tersebut biasanya memiliki nilai sentimental tinggi, seperti novel atau buku self-help yang mendampingi mereka melewati fase krisis kehidupan, sehingga tetap disimpan untuk dibaca kembali.

3. Pernak-pernik dan Suvenir Unik

Keberadaan barang antik kecil, tiket konser lama, atau patung unik yang sepintas tampak acak menunjukkan bahwa Anda adalah sosok yang terbuka (openness to experience) dan menghargai momen masa lalu.

Ragam koleksi pernak-pernik ini mengungkapkan gaya hidup maksimalis serta karakter yang tidak ragu menunjukkan minat uniknya tanpa takut dinilai aneh oleh orang lain.

4. Tanaman Hias Asli dalam Pot