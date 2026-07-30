Bukan Cuma Mobil Mewah, Ini 6 Kemewahan Tersembunyi Orang Kaya Sejak Lahir

JawaPos.com - Bagi seseorang yang tumbuh besar dengan jaring pengaman finansial atau generational wealth, jaminan kenyamanan hidup sering kali dianggap sebagai hal yang wajar. Kemewahan tersebut tidak melulu berwujud barang-barang bermerek atau kendaraan mewah, melainkan kebebasan emosional dan ketenangan mental yang sulit dibayangkan oleh masyarakat kelas pekerja.
Sementara pekerja gaji-ke-gaji harus memutar otak saat menghadapi situasi darurat, mereka yang didukung kekayaan keluarga memiliki ruang aman untuk mengambil risiko tanpa takut hancur secara finansial.
Dikutip dari Your Tango, berikut adalah enam kemewahan tak terlihat yang dirasakan oleh mereka yang lahir di keluarga mapan:
1. Selalu Punya "Jaring Pengaman" Saat Mengalami Masalah
Bagi kelas pekerja, krisis kecil seperti kendaraan mogok atau biaya pengobatan tak terduga bisa langsung berubah menjadi musibah keuangan yang menghancurkan tabungan.
Sebaliknya, seseorang dengan jaring pengaman keluarga selalu memiliki kerabat yang bisa dihubungi saat situasi darurat terjadi. Rasa aman ini mengubah pola pikir sehari-hari. Mereka tidak perlu cemas memilih antara memperbaiki kendaraan atau membayar uang sewa rumah.
2. Bebas Mengambil Cuti Tanpa Bayaran Tanpa Panik
Waktu adalah salah satu kemewahan tertinggi yang bisa dibeli dengan uang. Orang dengan dukungan finansial kuat dapat dengan tenang mengambil jeda kerja (gap year), mengundurkan diri dari lingkungan kerja yang toksik, atau berlibur tanpa rasa cemas kehilangan pendapatan.
Bagi masyarakat berpenghasilan pas-pasan, kehilangan beberapa hari kerja saja dapat mengancam stabilitas dapur, sehingga mereka terpaksa terus bekerja meski dalam kondisi sakit atau stres berat.
3. Tanpa Beban Memikirkan Biaya Penggantian Barang Rusak
Kepanikan saat ponsel tiba-tiba mati total atau perabot rumah tangga rusak adalah respons emosional yang asing bagi mereka dari keluarga berada.
Mereka memiliki dana cadangan atau bantuan keluarga untuk langsung membeli penggantinya tanpa harus merombak alokasi anggaran bulanan.
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