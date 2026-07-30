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Leni Setya Wati
Jumat, 31 Juli 2026 | 05.29 WIB

Langka Tapi Memikat, Ini 9 Ciri Perempuan INFJ yang Penuh Pesona

Ilustrasi perempuan INFJ (freepik/halayalex)

JawaPos.com – Perempuan dengan kepribadian INFJ sering dikenal sebagai sosok yang memiliki pemikiran mendalam, intuisi kuat, serta kepedulian besar terhadap orang lain.

Dalam tes kepribadian MBTI, INFJ termasuk salah satu tipe yang jumlahnya relatif sedikit dibandingkan tipe kepribadian lainnya.

Mereka biasanya tidak hanya melihat sesuatu dari permukaan, tetapi juga berusaha memahami makna, emosi, dan alasan di balik berbagai hal yang terjadi.

Perempuan INFJ sering digambarkan sebagai pribadi yang lembut namun memiliki prinsip kuat. Mereka mampu memahami perasaan orang lain, tetapi juga membutuhkan ruang pribadi untuk menjaga keseimbangan dirinya.

Lantas, apa saja tanda seseorang memiliki kepribadian INFJ? Berikut sembilan cirinya seperti dikutip dari laman Hack Spirit.

1. Menyukai hubungan yang bermakna, tetapi membutuhkan waktu untuk sendiri

Perempuan INFJ biasanya tidak terlalu tertarik dengan percakapan yang hanya membahas hal-hal ringan.

Mereka lebih menikmati diskusi yang memiliki makna, seperti membicarakan impian, kehidupan, nilai-nilai pribadi, atau pengalaman emosional.

Namun, interaksi sosial yang intens dapat membuat energi mereka cepat terkuras.

Waktu sendiri menjadi kesempatan bagi INFJ untuk berpikir, melakukan refleksi, dan mengembalikan energi setelah banyak berinteraksi dengan orang lain.

2. Terlihat mudah bergaul, tetapi sebenarnya membutuhkan banyak energi sosial

Banyak orang mengira perempuan INFJ adalah pribadi yang ekstrovert karena mereka mampu bersikap hangat, ramah, dan nyaman saat berbicara dengan orang lain.

Padahal, di balik kemampuan tersebut, mereka sering membutuhkan usaha besar untuk terus mengikuti dinamika sosial.

Kepekaan mereka terhadap suasana dan emosi orang sekitar membuat pertemuan dengan banyak orang terkadang terasa melelahkan.

3. Memiliki dunia pikiran yang kaya dan sulit dijelaskan

Perempuan INFJ sering memiliki imajinasi luas serta banyak pemikiran tentang kehidupan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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