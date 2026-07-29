Mudah Lupa Saat Percakapan? Bisa Jadi Anda Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini

ciri kepribadian orang yang sering lupa ketika percakapan menurut Psikologi. (Freepik/ pressfoto)
JawaPos.com – Pernah tiba-tiba lupa dengan apa yang ingin disampaikan saat sedang berbicara? Kondisi seperti ini cukup umum dialami banyak orang dan tidak selalu berkaitan dengan gangguan daya ingat.
Dalam psikologi, kebiasaan kehilangan alur pembicaraan dapat dipengaruhi oleh cara seseorang memproses informasi, tingkat fokus, hingga karakter kepribadian yang dimilikinya. Individu yang mudah terdistraksi atau terlalu banyak berpikir, misalnya, lebih berpeluang mengalami situasi tersebut.
Selain itu, orang yang gemar menganalisis sesuatu secara mendalam atau memiliki perhatian tinggi terhadap lingkungan sekitar juga dapat lebih sering kehilangan fokus saat berbicara.
Dilansir dari Geediting.com, berikut tujuh ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan kebiasaan lupa saat percakapan menurut psikologi.
Orang yang kreatif umumnya dipenuhi berbagai ide dan gagasan yang terus bermunculan. Pikiran mereka cenderung aktif menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya.
Akibatnya, perhatian dapat dengan mudah berpindah ke ide baru sehingga mereka sesekali lupa dengan poin yang semula ingin disampaikan.
Di balik kebiasaan tersebut, kreativitas juga menjadi modal penting dalam menemukan solusi inovatif dan melihat suatu persoalan dari sudut pandang yang berbeda.
Individu yang gemar merenungkan pengalaman dan perasaannya sering kali larut dalam proses berpikir internal.
Saat berbincang, mereka bisa saja tanpa sadar mengalihkan perhatian untuk menganalisis emosi atau pengalaman pribadi sehingga kehilangan alur percakapan.
Meski demikian, kebiasaan ini juga membuat mereka memiliki kesadaran diri yang baik dan mampu memberikan pandangan yang lebih mendalam terhadap suatu situasi.
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