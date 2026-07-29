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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 29 Juli 2026 | 22.43 WIB

Jarang Bicara Tapi Banyak Makna, Ini Sisi Psikologis Orang yang Gemar Menulis

Ilustrasi seseorang yang membuat daftar tugas dengan tulisan tangan (Magnific/Freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang membuat daftar tugas dengan tulisan tangan (Magnific/Freepik)

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menyampaikan pikiran, perasaan, dan pengalaman hidupnya.

Sebagian orang lebih mudah mengungkapkan diri melalui percakapan langsung, sementara sebagian lainnya merasa lebih nyaman menuangkan isi hati melalui tulisan.

Dalam perspektif psikologi, kebiasaan memilih tulisan sebagai media komunikasi dapat menunjukkan pola berpikir dan karakter tertentu yang cukup unik.

Menulis memberikan ruang bagi seseorang untuk menyusun gagasan, memahami emosi, serta menyampaikan pesan dengan cara yang lebih terstruktur.

Bukan berarti mereka tidak mampu berbicara, tetapi mereka mungkin menemukan bentuk ekspresi yang lebih sesuai melalui kata-kata tertulis.

Dilansir dari geediting.com, berikut tujuh sifat unik yang sering dikaitkan dengan orang yang lebih nyaman mengekspresikan diri melalui tulisan dibandingkan berbicara.

1. Memiliki Pola Pikir yang Mendalam

Orang yang lebih suka menyampaikan sesuatu lewat tulisan biasanya memiliki kebiasaan memikirkan sesuatu secara matang sebelum mengutarakannya.

Mereka tidak terburu-buru memberikan respons karena membutuhkan waktu untuk memahami informasi, menyusun ide, dan memilih kata yang tepat.

Kebiasaan ini sering berkaitan dengan kemampuan refleksi diri yang kuat. Mereka cenderung banyak merenungkan pengalaman, emosi, dan berbagai hal yang terjadi dalam hidup.

Melalui tulisan, mereka dapat menyampaikan pemikiran yang lebih kompleks dan bermakna dibandingkan percakapan spontan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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