13 Sifat Kepribadian Zodiak Gemini di Menurut Astrologi, dari yang Positif hingga yang Negatif

JawaPos.com – Zodiak Gemini dikenal sebagai simbol keluwesan dan kecerdasan dalam astrologi.

Sebagai zodiak yang dijuluki si kembar, Gemini memiliki sifat kepribadian yang unik dan penuh warna.

Astrologi menjelaskan bahwa Gemini memiliki banyak sifat positif, namun juga menyimpan beberapa sifat negatif.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (29/7), dijelaskan mengenai sifat kepribadian positif dan negatif zodiak Gemini secara lengkap menurut astrologi.

1. Memiliki kecerdasan yang menonjol

Ketertarikan pada ilmu pengetahuan membuat mereka selalu berusaha mengumpulkan informasi tentang berbagai hal yang diminati.

Sebagai pemikir serius, mereka meyakini bahwa kecerdasan menjadi kunci penyelesaian dari hampir semua persoalan hidup.

Dorongan mencari pengetahuan baru ini membuat mereka terus berkembang dalam berbagai bidang kehidupan.

2. Penuh energi dan semangat hidup