Hasil Bukan Patokan! Bernardo Tavares Bongkar Fokus Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persebaya Surabaya lebih memprioritaskan kesiapan fisik dan performa pemain dibanding memikirkan hasil pertandingan lawan menjelang menghadapi PSMS Medan pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (29/7) malam.

Pelatih Bernardo Tavares menilai kondisi skuad menjadi kunci agar Green Force mampu melanjutkan tren positif sekaligus mematangkan tim menuju Super League 2026/2027.

Setelah mengawali Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta, Persebaya Surabaya kini mengincar hasil positif kedua di hadapan pendukung sendiri. Namun, Bernardo Tavares menegaskan target utamanya bukan sekadar meraih kemenangan, melainkan memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik.

Mengapa Kondisi Pemain Jadi Prioritas Persebaya Surabaya? Bernardo Tavares mengungkapkan tim pelatih masih fokus memulihkan kebugaran pemain setelah menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi pada laga pembuka. Kondisi tersebut membuat program latihan belum dapat berjalan sesuai rencana.

"Hari ini kami menjalani sesi recovery karena beberapa pemain masih mengalami kelelahan. Kami belum bisa menjalankan program latihan seperti yang direncanakan karena kondisi fisik mereka harus menjadi prioritas," ujar Bernardo Tavares, Selasa (28/7).

Pelatih asal Portugal itu menjelaskan proses pemulihan menjadi penentu utama sebelum menentukan komposisi pemain. Seluruh anggota skuad terus dipantau agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi terkini.

"Kami akan melihat bagaimana proses pemulihan mereka, termasuk kualitas istirahat malam ini. Besok pagi kami baru bisa mengevaluasi siapa saja yang benar-benar siap untuk dimainkan pada pertandingan berikutnya," terang Bernardo Tavares.

Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026 sebagai ajang membangun chemistry dan meningkatkan kesiapan tim. Turnamen pramusim dimanfaatkan untuk memastikan setiap pemain mampu memenuhi tuntutan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.